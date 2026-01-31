張又俠落馬…余茂春：中央軍委副主席難為 中共建政迄今已9人遭清洗

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春指出，在中國，中央軍委副主席恐怕是全國最難坐的椅子之一。1949年以來，已有九位中共中央軍委副主席遭清洗，多數都被扣上「通敵」的罪名。

余茂春31日在其個人社交平台發表題為「共產黨軍隊大清洗的必然性」的文章，分析中共中央軍委副主席張又俠為何突然被拿下。余茂春這篇文章的英文原文發表在1月30日的華盛頓郵報。

余茂春曾是美國國務院的中國政策規劃首席顧問，是中國留美學生中進入美國國務院對華政策核心圈的第一人。

文章稱，習近平任內，剛剛卸任的（前中共中央軍委副主席）郭伯雄、徐才厚先倒。2023年更出現前所未有的大清洗：火箭軍司令、軍備採購主管、戰區司令一路被拔，最後甚至清洗到習自己扶上來的人。

余茂春表示，2025年，何衛東與苗華也被整肅。現在輪到張又俠——習的多年盟友、同為太子黨——這就更耐人尋味了。「因為當你連忠誠派都開始清洗，更能說明一件事，即習近平已經不是在找壞人，而是在找讓他不安心的人。」

他認為，這就是共產清洗的終極邏輯：爬得越高，越可能被打成變節的叛徒。「在這種體制裡，能不能活下來，不看能力、不看操守、不看功勞，只看一件事——你能不能永遠躲過最高領袖的恐懼，讓自己不要被他盯上。」

余茂春指出，在獨裁者眼中，最大的威脅從來不是外國，而是那個離他最近、最懂得怎麼開槍的軍隊首領。說到底，中共的軍中清洗從來不是「反腐」，而是一種制度性的自保本能。「獨裁者不是在治理國家，而是在管理恐懼；不是在打造強軍，而是在確保槍口永遠不會轉向他自己。」

文章說，在中共這種政治邏輯下，張又俠不是最後一個。「因為在共產獨裁裡，最大的罪行不是貪腐、不是無能，而是讓最高領袖睡不著。」

