張又俠落馬、共軍大整肅！經濟學人示警：台海危險了

近日，中國共產黨中央軍委副主席張又俠及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立接連遭到查辦，引發國際對台海局勢的高度關注。英媒《經濟學人》發出警告表示，習近平的軍事決策圈正趨於「一言堂」化。這意味著未來共軍對台行動可能更受個人意志主導，缺乏客觀評估的風險後果，恐讓台海局勢陷入空前危險。





共軍大整肅、張又俠落馬！經濟學人警告「習近平權力集中」：2027台海危險了

中共中央軍委副主席張又俠涉嫌「嚴重違紀違法」遭中共國防部調查。（圖／美聯社提供）





權力巔峰的震盪：林彪事件後最大規模清洗

中國國防部於 1 月 24 日證實，軍方最高階職業軍官張又俠及其同僚劉振立因「違紀」接受調查。2025 年中國當局調查了超過 100 萬名官員，較兩年前激增 60%，規模創下習近平 2012 年上台以來的最高點。這也是自 2022 年以來，中央軍事委員會（CMC）原有的 6 名穿制服將領中，已有 5 人被撤換。目前決策圈僅剩習近平本人，以及一名專責紀律檢查、毫無實戰與作戰指揮經驗的政治委員。

西方的警訊：誰還敢對習近平說真話？

《經濟學人》指出，儘管解放軍海軍規模已超越美國，且核武庫預計在 2030 年達到千枚彈頭，但這場「大整肅」引發了西方專家的深度憂慮，焦點在於「決策智囊的空洞化」。而張又俠是中共軍中極少數具備實戰經驗的將領，且與習近平家族有深厚的革命情誼，原被視為唯一能向習提供理性質疑的人。隨著張、劉落馬，接任者極可能僅是唯唯諾諾的「聽話派」。當台海危機發生時，《經濟學人》猜測這些新幕僚是否還有膽量向習近平示警發動武統的巨大風險？

共軍大整肅、張又俠落馬！經濟學人警告「習近平權力集中」：2027台海危險了

英媒《經濟學人》直言若共軍都聽令習近平（右），那麼台海局勢陷入空前危險。（圖／翻攝「公子沈 Terence Shen」YouTube）





台海局勢的雙重變數：2027年攻台期限？

美國官員相信習近平已下令要求共軍在 2027 年具備武統台灣的能力，《經濟學人》分析，這場肅清對台海的影響具備雙重性：

▲短期效能受損： 美國國防部指出，大規模清洗短期內會削弱解放軍的作戰執行力。

▲長期誤判增加： 長期而言，當權力過度集中且缺乏內部制衡，習近平極易因錯誤情報或過度自信而做出致命的軍事誤判。

結論：不確定的「確定性」

《經濟學人》總結表示，儘管習近平持續觀察俄烏戰爭的慘痛教訓，並了解西方制裁對經濟的毀滅性影響，但其對「絕對服從」的病態追求，已讓中共政治變成一個封閉且難以預測的「黑盒子」。 在即將到來的中共黨代會中，72 歲的習近平預計將進一步強化其統治地位。對於國際社會而言，這種基於個人意志的「權力確定性」，恐怕才是台海和平最大的威脅。

