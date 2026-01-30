張又俠落馬 共軍高層人事異動恐引發週邊戰爭
中國國防部24日官宣中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查調查的消息後，震撼國際。學者分析，共軍在如此大規模清洗後，高層將領勢必要快速補位，少壯派將全面接班，但為了晉升佔缺，表現戰功，包括台海在內的中國週邊，發生武裝衝突的機會恐也將會隨之升高。
張又俠落馬 攻台可能性降低？
張又俠及劉振立落馬後，外界分析，張、劉兩人是中國解放軍具作戰實務的最高指揮官，因此兩人的撤職將造成共軍作戰經驗的真空，嚴重影響對外戰力，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲甚至認為，隨著習近平大規模清洗高階將領，未來他要重建這些指揮鏈可能需要5年以上時間，因此短期內要攻打台灣的可能性將更低。
為穩軍心 共軍少壯派將1年內全面接班
不過，國防院特聘研究員亓樂義卻認為，隨著共軍高層人事的重新洗牌，習近平必須要在短時間內穩住軍心，因此軍中過去未參加張又俠等人團夥山頭的少壯派將領將會全面接班，而且這段時間應該不會長，也許只有半年到一年的觀察期。
亓樂義說：『少壯派的這些人會馬上就要接這些位置，他們應該是一些相對來說也是有能力，但他們沒有很明顯的資歷，也不明顯加入這些山頭，不屬於這些山頭的，就是當年是不被看好的，但說實在軍隊裡面還是有人是想要做事的，大概在少將大校這個層級，事實上中國現在整個軍隊的運轉也都是這些人在做的。』
為表戰功 加劇中國週邊軍事衝突風險
至於外界担心共軍對台發動作戰的可能性，史丹福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光在接受媒體訪問時分析，解放軍遭遇如此大規模清洗後，中共要在1年內或明年中共21大前，對台發動全面戰爭的可能性降低，但不排除局部戰爭的可能性。
不過，國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇則認為，當共軍這些少壯派將領有機會晉升接班時，自然會想表現戰功，再加上習近平如果真有動武的想法，那就非常容易引發軍事衝突，因此他預判包括台海在內的中國週邊，發生戰爭的機會恐也將會隨之升高。
侍建宇說：『就是所有資深的全部都被拔掉，換句話說，將來的晉升或者是將來如果習近平真的要開始做一些武力的動作的話，現在可以準備開始，當然不見得對台灣，他可以在南海做，他也可以在印度做，他甚至也可以在中亞任何有邊界衝突的地方，他都可以做一做，不管你打贏打敗，反正你有好好打，就可能按照軍功來論功行賞，中國的做法就是首要累積經驗，累積經驗他才知道他的軍事改革，他的軍隊到底有什麼樣的強度，這個之後都令人堪慮─可能會真的有武裝衝突的情況發生。』
習張軍權惡鬥恐還有戲
只是，外界揣測張又俠事件可能沒有這麼簡單，原因是當國防部官宣張又俠及劉振立遭立案調查後，除了共軍系統的官媒及單位公開痛批張、劉兩人外，仍有其他單位默不作聲，未表態支持習近平，讓外界不禁懷疑，習近平和張又俠兩人的內鬥恐怕還有戲。
國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室說：『如果現在張又俠跟劉振立被抓捕之後，解放軍所有的少將以上的將領宣誓跟習近平效忠，那也許短期之內不會發生大的變動或者動亂，但如果到現在都還沒有發現這個切確的證據，或者是張又俠劉振立確切的行蹤，還有目前的很多單位都還沒有表態的情況之下，的確這可能是動亂的開始，或者是這個習派跟反習派的鬥爭將開始更加的激烈。』
張又俠小道消息滿天飛 凸顯共軍不透明風險
然而，從中國國防部官宣張又俠及劉振立遭立案調查至今，外界各種傳聞不斷，從張、劉兩人計畫政變，因消息走漏，在北京發生槍戰，最後被反將一軍遭到逮捕，到華爾街日報稱張又俠被捕是因向美方泄漏中國的核機密，如今網路上又傳出「張又俠致習近平的一封公開信」，痛陳習張雙方對「軍委主席負責制」及武統台灣存有重大分歧，甚至直言「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，警告如果執意開戰，將導致美日聯軍介入，最終走向亡黨亡國。
學者分析，這些根本無法證實真偽的消息滿天飛，更反映出中共高度集權下的不透明風險，中共軍權運作變得愈來愈難以判讀，也讓張又俠事件顯得格外撲朔迷離。
