張又俠落馬！分析：習近平與毛澤東大同小異

▲中共中央軍委副主席張又俠，被以「嚴重違紀違法」為由立案調查。資料照。（圖／取自央視）

[NOWnews今日新聞] 中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日遭中國國防部公告，以「嚴重違紀違法」為由立案調查，全球譁然，外媒《華爾街日報》甚至披露，張又俠落馬的關鍵是因涉嫌收賄賣官、向美國洩漏中共核武機密數據。對此，經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾認為，雖然這件事坊間「陰謀論」很多，但從常識和歷史軌跡來看，如今發生的一切其實都不難理解，即習近平所做的，跟當年毛澤東對付彭德懷、劉少奇和林彪等人，本質上都是大同小異。

馮睎乾在臉書粉專發文，標題打下「悲壯！未打仗已全軍覆沒」，評論張又俠、劉振立落馬，與他不久前針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美國綁走一事的分析不謀而合，當時他已推斷，天下最令獨裁者提心吊膽的，不是在「明」的外敵，而是在「暗」的內奸，張又俠被抓，不單坐實之前「習、張不和」傳聞，亦印證了中共領導人始終跳不出「毛澤東式」權鬥的歷史循環。

馮睎乾表示，有人認為張又俠是攻台「剎車掣」，他落馬會提高習近平出兵機率；也有人認為張又俠在台灣問題上立場強硬，所以他失勢反而對台灣有利。然而，北京攻不攻台，取決於習近平以其智慧所估量的勝算，亦即他所相信的解放軍實力，而不是他麾下有多少個上將，或由誰充當軍委副主席，正如早前曝光的軍方掮客「落日海盜」所說，須確保「攻台」這份工作長做長有，軍費源源不絕，所以不管張又俠想不想打仗，都必須時刻保持戰狼姿態，任何人在他的位置，都會講同樣的台詞。

至於張又俠為什麼落馬，馮睎乾直言，坊間陰謀論很多，最誇張是說張發動政變，準備在京西賓館刺殺習近平，結果風聲外洩、功敗垂成，反淪為階下囚，若要所謂的中南海內幕，他完全沒有，但訴諸常識和歷史，今天發生的一切都很容易理解，那就是習近平所做的，跟當年毛澤東對付彭德懷、劉少奇和林彪，本質上大同小異。

馮睎乾進一步分析，當初毛澤東清洗部下的核心原因，是為了消除權力威脅，擔心死後像史達林一樣被「秘密報告」全盤否定，所以對任何展現出獨立權力基礎或政見分歧的部下，都充滿猜疑之心，而在權術運用上，毛澤東很擅長「拉一派，打一派」，令不同派系犬牙互制，從而確保自己始終是最大的仲裁者，如今習近平所做的，無非是繼承毛澤東權術的衣缽，不停弄掉坐第二把交椅的人，然後讓不同派系、不同人互鬥上位，等上位者羽翼漸豐了，就在故技重施大清洗，周而復始，自己則一直坐山觀「犬」鬥，保一時之安寢。

最後，馮睎乾總結道，這樣的循環可以玩多少次不知道，但可以肯定的是，只要一進入這個權鬥模式，不管你忠不忠誠、攻不攻台，到頭來仍會被習近平弄掉，就像彭德懷、林彪、何衛東、張又俠、劉振立⋯⋯他們違什麼紀、犯什麼法，其實都不重要，因為在歷史舞台上，他們只是參與同一齣爛戲，扮演同一個「必須死」的角色而已。至於張又俠落馬，會不會改變中共侵台的機率，他個人認為沒什麼分別，只不過對岸還未出兵，主將就已經差不多團滅了，套一句馬英九說過的話：「就兩岸關係而言，你必須相信習近平。」

