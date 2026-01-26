張又俠落馬 學者：共軍奪台時間不變、實戰演習倉促
（中央社記者鍾佑貞華盛頓26日專電）解放軍高層張又俠落馬，各方解讀甚囂塵上。美、台兩地的學者今天分析，這並未實質改變兩岸軍力對比，不會明顯影響軍事行動時間。繼任者可能會在習近平巨大壓力下加快聯合作戰訓練，更倉促地推進實戰演習。
中國國防部24日公告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，立案調查。如今2022年組成的20屆中央軍委7人領導層有5人落馬，只剩主席習近平、副主席張升民2人。
美國學者強生（Matthew Johnson）在華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）今天刊出的分析中指出，這波共軍高層人事動盪，未根本上改變奪台時間表。
美國戰爭部去年底發布的「中國軍力報告」指出，解放軍正穩步推進2027年必須具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力。
強生寫道，中央軍委的清洗行動沒有實質改變兩岸軍力對比，不會明顯加快或延後軍事行動的時間表。充其量只反映出內部的判斷：無論是為了更快速的行動，還是更周密的圍堵策略，政治忠誠與指揮體系的一致性都是前提。
張、劉於2026年1月被拔官，這時間等於正式進入為2027年做最後準備的年度訓練階段。不過，強生說，這兩位被查的時機，或許更透露了外界無法窺見的內部動態，而非外在突發情勢。
他指出，個人集權體制的設計本身就具有不透明性。決策往往源於對忠誠、恐懼與控制的算計，而外人無法看到這些考量。
「安全台灣學會」副研究員湯廣正於同一份分析中指出，相關軍事指標顯示，張、劉二人失勢，因其在兵力建設與戰爭準備方面的成果未達預期，甚至可能危及習近平要求解放軍在2027年前具備對台入侵能力的目標。
例如，官方通報明確指控張、劉對「戰鬥力建設」造成「嚴重損害」，而這項指控並未出現先前中央軍委副主席何衛東落馬的案件中。這一差異顯示，中共高層認定張、劉的作為對解放軍軍事能力產生了直接且負面的影響。
湯廣正指出，根據公開資料，張、劉可能未能達到習近平攻台的軍事建設要求，甚至可能在解放軍內部公開表達異議或抵制。此外，其他官方聲明表明，進展緩慢和阻力重重的根本原因，可能在於張和習在軍事發展時間表上的觀點存在根本分歧。
湯廣正說，張、劉被免職對解放軍攻台能力的影響，可能並非習近平的首要考量。這兩人的備戰方式與習近平的目標不符，無論他們是否留任，解放軍都無法實現2027年具備攻台能力的目標。兩人留任反而對習近平的權威構成挑戰。
湯廣正評估，雖然解放軍在2027年具備攻台能力的機率極低，但習近平很可能會任命願意執行其軍事藍圖的繼任者取代張、劉。在巨大壓力下，這些繼任者可能會加快聯合作戰訓練的步伐，並以更倉促的方式推進聯合演習甚至實戰演習。
因此，湯廣正說，雖然共軍近期不太可能攻台，但解放軍的訓練和演習活動可能會比近年來更加激進頻繁。
張、劉此次落馬，是習近平自2023年大規模整肅軍方以來，最令人矚目的撤換高層行動。整肅從火箭軍高層開始，擴大至陸、海、空三軍，最後連國防部長、數十名高階將領以及軍工產業要角也未能倖免。（編輯：謝怡璇）1150127
