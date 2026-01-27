張又俠落馬 學者：應關注北京內部權力結構劇變

大陸宣布中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立因「涉嫌嚴重違紀違法」接受調查。彰師大公共事務與公民教育系副教授李其澤指出，張又俠長期被視為習近平在軍中的關鍵支柱，此次遭立案調查，顯示中共軍中權力結構正出現劇烈變化。對台灣與印太國家而言，真正的風險未必來自解放軍戰力，而是來北京內部權力結構劇變所帶來的不可預測性，這正是當前台海情勢必須高度警覺的關鍵變數。

李其澤回顧，中共二十大後產生的七人軍委班子，近年幾乎全面瓦解。李尚福、苗華、何衛東先後出事，如今張又俠與劉振立同時被查，原本被視為權力重組的過程，已演變為結構性的內部動盪，目前僅剩習近平與後續補位的張升民仍在位，軍方高層呈現高度集中、缺乏派系制衡的狀態。

李其澤指出，近兩年間解放軍高層清洗的密度前所未見。從2024年苗華落馬、2025年何衛東被查，到四中全會一次性處理多名上將，政工系統、火箭軍及戰區主官接連出事，已對軍隊穩定性與指揮體系造成實質衝擊，也讓2027年建軍百年目標蒙上變數。

針對戰力影響，李其澤分析，短期內頻繁整肅勢必衝擊軍心與決策效率，當高階指揮官優先考量政治安全而非專業判斷，作戰彈性與效率自然受限，美方相關評估也認為，這波整肅可能帶來作戰效能的不確定性。

至於台海風險，李其澤認為，外界存在兩種不同解讀。一種看法認為，軍中高層動盪、權力高度集中，反而使北京短期內不敢輕啟戰端；另一種觀點則警告，當體制缺乏制衡與專業緩衝，錯誤決策的風險將同步升高，內部壓力甚至可能轉化為對外強硬作為。

李其澤提到，更深層的問題在於制度變化。過去軍委副主席與高級將領尚能在一定程度上提供專業意見，如今決策層急遽收縮，軍事專業是否仍能對政治判斷形成制衡，已成未知數。這種以監察與忠誠為核心的治軍模式，或可強化控制，卻可能犧牲效率與穩定。

李其澤總結，張又俠落馬堪比林彪事件後的重要軍權轉折，顯示習近平在鞏固軍權的同時，也讓整個指揮體系更加依賴單一中心。對台灣與印太國家而言，真正的風險未必來自解放軍的能力，而是來自其內部權力結構劇變所帶來的不可預測性，這正是當前台海情勢必須高度警覺的關鍵變數。

