張又俠落馬 示警習近平絕對權力下的孤注一擲

習近平確實消除了軍權旁落的最後一絲隱患，將這支兩百萬人的軍隊徹底變成了個人的私兵。東方IC

戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆

2026 年 1 月 24 日，中共官方媒體釋出一則簡短卻震撼全球防務界的訊號：中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌「嚴重違紀違法」接受立案審查。

這不僅是單一的高層落馬事件，更是繼2025年10月那場震驚中外的「九上將集體清洗」之後，習近平對軍權進行終極收割的新高潮。

從「九上將落馬」到「斬首紅二代」，清洗進入深水區

如今隨著軍委副主席張又俠與軍委委員兼參謀長劉振立倒台，標誌著中共二十大選出的中央軍委班底，除負責軍隊紀律的張升民外，已全數覆滅，隨著倒下的上將與中將等高階軍官更多，讓擁有上將軍階的軍人，現階段在解放軍中，已經成為稀缺人物，許多軍兵種的主官都被迫由中將擔任。

例如目前已知的解放軍現役上將，僅剩四人，2025年10月才晉升軍委副主席的張升民是火箭軍上將，國防部長董軍是海軍上將，近期才晉升的韓勝延與楊志斌是空軍上將，而陸軍上將竟然掛零，可說全軍覆沒。

2022年11月8日，習近平與新軍委成員，身穿迷彩服，視察中央軍委聯合作戰指揮中心。從左至右：何衛東、劉振立、習近平、張升民、李尚福、張又俠、苗華。除了張升民以外，其他軍委均已悉數落馬。（網路截圖）

這顯然已非單純的反腐，而是一場對軍隊指揮中樞的「格式化」重灌，在中共官方內宣中（《解放軍報》社論），對張劉兩人冠上極為罕見的罪狀「嚴重踐踏軍委主席負責制」，恐才是張又俠的真正落馬主因。

官方用詞並非過去常見的「破壞」，而是更具人身攻擊性與政治定性的「踐踏」，究竟其實質為何？而這場權力風暴對台海潛在的軍事衝突時間表產生何種關鍵性的變數？

軍委主席負責制：解構中共軍權的帝王條款

所謂被踐踏的「軍委主席負責制」並不僅僅是一項簡單的行政管理規定，更是中共軍隊指揮權的「最高憲法」。

絕對權力的排他性

2017 年中共十九大將「中央軍事委員會實行主席負責制」寫入黨章，隨後軍方頒布了相關解釋，明確了「三項絕對權力」：

最高指揮權獨佔：全國武裝力量的調動、指揮，僅聽命於習近平一人，任何副主席、軍種司令若無主席手令，無權調動一兵一卒。

最終決策權獨佔：凡涉及國防建設、裝備採購、人事任免等重大事項，軍委主席以下僅有「建議權」與「執行權」，絕無「拍板權」。

全面責任獨佔：軍委主席對軍隊的一切工作負總責，這意味著所有的功過都繫於一人，也意味著所有的權力不容分享。

去年12月22日的中共中央軍委晉升上將軍銜儀式。習近平身旁為此次落馬的張又俠與劉振立，楊志斌（後左）、韓勝延（後右）為當次剛晉升的上將。圖片翻攝自新華網

極權的根源：胡錦濤的「十年傀儡」

習近平之所以對此制度有著近乎偏執的潔癖，並非無的放矢，而是源於對前任總書記胡錦濤軍權旁落歷史的深刻恐懼，這段歷史並不遠，始於江澤民時代的權力佈局。

1989年江澤民接掌軍委主席後，花費了整整十年時間清洗「楊家將」（楊尚昆、楊白冰兄弟），並提拔了一大批效忠於「上海幫」的將領。

到了2002年中共十六大，江澤民雖然卸任總書記，但卻留任中央軍委主席兩年，美其名曰「扶上馬，送一程」。

正是這兩年（2002-2004），江澤民在八一大樓保留了專屬辦公室，並將其親信郭伯雄與徐才厚安插為軍委副主席，即便2004年江澤民徹底卸任，這兩位「江系代理人」依然牢牢把持著軍隊實權。

在胡錦濤擔任軍委主席的十年間（2004-2012），解放軍實際上處於一種極度畸形的狀態，軍隊內部只知有郭、徐，不知有胡，最明顯的是：

1、人事權旁落：師級以上軍官的晉升，名碼標價，皆由郭、徐二人拍板。

2、指揮權斷裂：2008 年汶川大地震時，溫家寶總理調不動軍隊，甚至胡錦濤親自下令也遭遇阻礙，直到郭伯雄點頭，部隊才開始行動。

3、武裝力量不受節制：例如中國武警部隊曾長期實行「一統兩分」的雙重管理體制（1983年-2017年底），在指揮上由「國家中央軍委-武警總部」與「國務院-公安部」共同領導，而日常勤務多由地方政府指揮，實質上並不完全受中央軍委單一控制。

習近平親眼目睹了胡錦濤「政令不出中南海」的窘境，因此他上台後的首要戰略，就是要在制度上與物理上「徹底搶回軍委主席的軍權」。

張又俠如何「踐踏」了「軍委主席負責制」？

「踐踏」二字暗示了張又俠依仗其「紅二代」背景，與習近平家族的世交淵源（其父張宗遜與習仲勳是戰友，因此張又俠與習近平早年就熟識），以及身為「少數有軍功」的「現役將領」地位，在執行習近平指令時，不僅僅是沒有落實，更是「明知故犯」甚至「公然藐視」。

在習近平眼中，張又俠利用其在裝備與作戰系統的深厚人脈，建立了一個「針插不進、水潑不進」的獨立王國，換言之，當「絕對服從」變成了「陽奉陰違」甚至「討價還價」，這就不再是工作失誤，而是對「皇權」的直接羞辱。

顯然張又俠犯下，不僅是紀律問題或所謂的貪腐問題，更是「政治態度」出了致命偏差，那究竟是什麼惹得皇上「龍顏大怒」？

陽奉陰違的「技術壁壘」：以裝備問題掩護避戰意圖

長期以來，張又俠掌控的裝備系統頻傳醜聞，然而分析一下就可以發現，這很可能是張又俠的一種「另類」政治表態。

張又俠身為經歷過1979年中越戰爭、親眼見過戰場絞肉機的老將，深知解放軍目前的真實戰力與美軍的巨大差距。

但他明顯不能公開反對習近平的「中華民族偉大復興」攻台大計，於是便利用「技術門檻」作為「工具」：他透過誇大技術困難、延長研發週期、甚至默許部分「品質問題」的存在，來向習近平傳遞「還沒準備好」、「現在打會輸」的訊號，這是一種高級的「軟釘子」，意在拖延戰爭時間表。

欺君之罪與煞車皮失靈

然而習近平最終意識到，裝備部門的混亂不僅是管理不善，更是一種「有組織的消極怠工」，即張又俠利用資訊不對稱，欺瞞統帥，讓習近平在多次欲推進軍事冒險時，因「裝備未到位」而被迫喊停。

但張又俠的落馬，意味著這層「技術性謊言」被拆穿，但也同時移除了攻台決策機制中的最後一道「煞車皮」。

過去或許還有人敢用專業理由告訴習近平「不能打」，如今隨著張被拿下，軍中將再無人敢在執行層面上進行技術性緩衝，換言之解放軍的決策體系將徹底失去自我修正能力，完全受政治意志驅動。

對台海局勢的關鍵變數：攻台時間表是延後還是加速？

隨著「理性避戰派」與「技術煞車皮」被徹底移除，台海戰爭的風險邏輯將發生根本性的轉變，這是台灣、美國乃至整個印太區域最為關切的核心議題，必須從戰術、戰略與政治三個層次進行深度剖析：

戰術層次：短期震盪導致「能力窗口」被迫延後

從純軍事技術角度來看，此次大清洗將在短期內（1-2年）顯著削弱解放軍的組織作戰能力，這可能迫使原定的「2027 建軍百年」攻台計畫在執行層面必須重新整備。

例如過去為了「技術性避戰」，長期回報虛假的飛彈良率與誇大的裝備妥善率，隨著這層「濾鏡」被打破，統帥部必須花時間對所有「殺手鐧」武器（特別是重災區火箭軍的各型飛彈）進行真實性普查，在確認「按鈕按下、飛彈真的會準確命中」之前，習近平不敢輕易下達開戰指令。

又如隨著主導作戰的參謀長劉振立的落馬，導致負責策劃攻台的聯合參謀部「大腦」暫時壞死休克，但現代登陸戰高度依賴複雜的軍兵種協同，新任參謀班子不僅要清洗前朝舊部，更需重新建立與各戰區的指揮默契，這顯然需要不算短的災後重建時間。

，此次大清洗將在短期內（1-2年）顯著削弱解放軍的組織作戰能力。圖片翻攝自新華網

戰略層次：中期風險急劇上升

然而，短期的延後並不代表長期的和平。相反，隨著軍隊被「純化」，中期的風險將呈指數級上升！

當敢說真話的人被清洗殆盡，習近平身邊將只剩下唯唯諾諾的「聽話派」，這些人為了保位子，會傾向於向習近平報告「我們準備好了」、「美軍不敢介入」。這種資訊回饋機制的損壞，將大大增加中共因誤判而發動戰爭的機率。

而在準備完畢前，為了對內交代，解放軍可能會將重心轉向「灰色地帶衝突」，封鎖演習、無人機騷擾、甚至針對外島的隔離行動，頻率與強度都將升級，試圖以「切香腸」的方式改變現狀。

更麻煩的是，新上任的將領為了證明自己與張又俠之流的「避戰路線」劃清界線，極可能在台海周邊採取更為激進的「邊緣策略」，即製造小規模的「意外」摩擦，升高緊張情勢，因這些不需要複雜聯合作戰協同的單機或單艦行動，將成為新將領向習近平遞交的「投名狀」，換言之突發性、政治性的軍事衝突風險可能將創下新高。

台灣需警示絕對權力下的孤注一擲

張又俠的落馬，象徵著習近平時代「軍委主席負責制」的絕對化已達到頂峰，習近平確實消除了軍權旁落的最後一絲隱患，將這支兩百萬人的軍隊徹底變成了個人的私兵。

然而代價是巨大的，他正在失去軍隊中最後一批敢於說真話的專業技術官僚，取而代之的是一群善於揣摩上意的政治投機者。

對於台灣而言，這絕對不是我們可以鬆懈的理由，更不是削減國防預算的藉口。

國內部分輿論可能會解讀為「中共內部大亂，無力犯台」，進而主張可以暫緩軍購或阻擋國防預算，這是一種極度危險的誤判。

歷史告訴我們，獨裁者在內部大清洗後，往往非常需要一場外部危機來重新凝聚權力，並給予追隨者「論功行賞」的誘因！故一個內部混亂、急於表忠、且缺乏專業制衡力量的解放軍，比一個按部就班的對手更具不可預測性，更有「孤注一擲」的動機。

面對這樣的複雜情勢，台灣唯有展現出堅若磐石的自我防衛決心，加速備戰、落實國防預算、強化社會韌性，才能在對方最脆弱也最瘋狂的時刻，構成有效的嚇阻。

別忘了，當獨裁者陷入絕對的訊息繭房時，唯有實力，是他唯一聽得懂的語言！

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



