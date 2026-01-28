張又俠落馬 示警習近平絕對權力下的孤注一擲
戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆
2026 年 1 月 24 日，中共官方媒體釋出一則簡短卻震撼全球防務界的訊號：中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌「嚴重違紀違法」接受立案審查。
這不僅是單一的高層落馬事件，更是繼2025年10月那場震驚中外的「九上將集體清洗」之後，習近平對軍權進行終極收割的新高潮。
從「九上將落馬」到「斬首紅二代」，清洗進入深水區
如今隨著軍委副主席張又俠與軍委委員兼參謀長劉振立倒台，標誌著中共二十大選出的中央軍委班底，除負責軍隊紀律的張升民外，已全數覆滅，隨著倒下的上將與中將等高階軍官更多，讓擁有上將軍階的軍人，現階段在解放軍中，已經成為稀缺人物，許多軍兵種的主官都被迫由中將擔任。
例如目前已知的解放軍現役上將，僅剩四人，2025年10月才晉升軍委副主席的張升民是火箭軍上將，國防部長董軍是海軍上將，近期才晉升的韓勝延與楊志斌是空軍上將，而陸軍上將竟然掛零，可說全軍覆沒。
這顯然已非單純的反腐，而是一場對軍隊指揮中樞的「格式化」重灌，在中共官方內宣中（《解放軍報》社論），對張劉兩人冠上極為罕見的罪狀「嚴重踐踏軍委主席負責制」，恐才是張又俠的真正落馬主因。
官方用詞並非過去常見的「破壞」，而是更具人身攻擊性與政治定性的「踐踏」，究竟其實質為何？而這場權力風暴對台海潛在的軍事衝突時間表產生何種關鍵性的變數？
軍委主席負責制：解構中共軍權的帝王條款
所謂被踐踏的「軍委主席負責制」並不僅僅是一項簡單的行政管理規定，更是中共軍隊指揮權的「最高憲法」。
絕對權力的排他性
2017 年中共十九大將「中央軍事委員會實行主席負責制」寫入黨章，隨後軍方頒布了相關解釋，明確了「三項絕對權力」：
最高指揮權獨佔：全國武裝力量的調動、指揮，僅聽命於習近平一人，任何副主席、軍種司令若無主席手令，無權調動一兵一卒。
最終決策權獨佔：凡涉及國防建設、裝備採購、人事任免等重大事項，軍委主席以下僅有「建議權」與「執行權」，絕無「拍板權」。
全面責任獨佔：軍委主席對軍隊的一切工作負總責，這意味著所有的功過都繫於一人，也意味著所有的權力不容分享。
極權的根源：胡錦濤的「十年傀儡」
習近平之所以對此制度有著近乎偏執的潔癖，並非無的放矢，而是源於對前任總書記胡錦濤軍權旁落歷史的深刻恐懼，這段歷史並不遠，始於江澤民時代的權力佈局。
1989年江澤民接掌軍委主席後，花費了整整十年時間清洗「楊家將」（楊尚昆、楊白冰兄弟），並提拔了一大批效忠於「上海幫」的將領。
到了2002年中共十六大，江澤民雖然卸任總書記，但卻留任中央軍委主席兩年，美其名曰「扶上馬，送一程」。
正是這兩年（2002-2004），江澤民在八一大樓保留了專屬辦公室，並將其親信郭伯雄與徐才厚安插為軍委副主席，即便2004年江澤民徹底卸任，這兩位「江系代理人」依然牢牢把持著軍隊實權。
在胡錦濤擔任軍委主席的十年間（2004-2012），解放軍實際上處於一種極度畸形的狀態，軍隊內部只知有郭、徐，不知有胡，最明顯的是：
1、人事權旁落：師級以上軍官的晉升，名碼標價，皆由郭、徐二人拍板。
2、指揮權斷裂：2008 年汶川大地震時，溫家寶總理調不動軍隊，甚至胡錦濤親自下令也遭遇阻礙，直到郭伯雄點頭，部隊才開始行動。
3、武裝力量不受節制：例如中國武警部隊曾長期實行「一統兩分」的雙重管理體制（1983年-2017年底），在指揮上由「國家中央軍委-武警總部」與「國務院-公安部」共同領導，而日常勤務多由地方政府指揮，實質上並不完全受中央軍委單一控制。
習近平親眼目睹了胡錦濤「政令不出中南海」的窘境，因此他上台後的首要戰略，就是要在制度上與物理上「徹底搶回軍委主席的軍權」。
張又俠如何「踐踏」了「軍委主席負責制」？
「踐踏」二字暗示了張又俠依仗其「紅二代」背景，與習近平家族的世交淵源（其父張宗遜與習仲勳是戰友，因此張又俠與習近平早年就熟識），以及身為「少數有軍功」的「現役將領」地位，在執行習近平指令時，不僅僅是沒有落實，更是「明知故犯」甚至「公然藐視」。
在習近平眼中，張又俠利用其在裝備與作戰系統的深厚人脈，建立了一個「針插不進、水潑不進」的獨立王國，換言之，當「絕對服從」變成了「陽奉陰違」甚至「討價還價」，這就不再是工作失誤，而是對「皇權」的直接羞辱。
顯然張又俠犯下，不僅是紀律問題或所謂的貪腐問題，更是「政治態度」出了致命偏差，那究竟是什麼惹得皇上「龍顏大怒」？
陽奉陰違的「技術壁壘」：以裝備問題掩護避戰意圖
長期以來，張又俠掌控的裝備系統頻傳醜聞，然而分析一下就可以發現，這很可能是張又俠的一種「另類」政治表態。
張又俠身為經歷過1979年中越戰爭、親眼見過戰場絞肉機的老將，深知解放軍目前的真實戰力與美軍的巨大差距。
但他明顯不能公開反對習近平的「中華民族偉大復興」攻台大計，於是便利用「技術門檻」作為「工具」：他透過誇大技術困難、延長研發週期、甚至默許部分「品質問題」的存在，來向習近平傳遞「還沒準備好」、「現在打會輸」的訊號，這是一種高級的「軟釘子」，意在拖延戰爭時間表。
欺君之罪與煞車皮失靈
然而習近平最終意識到，裝備部門的混亂不僅是管理不善，更是一種「有組織的消極怠工」，即張又俠利用資訊不對稱，欺瞞統帥，讓習近平在多次欲推進軍事冒險時，因「裝備未到位」而被迫喊停。
但張又俠的落馬，意味著這層「技術性謊言」被拆穿，但也同時移除了攻台決策機制中的最後一道「煞車皮」。
過去或許還有人敢用專業理由告訴習近平「不能打」，如今隨著張被拿下，軍中將再無人敢在執行層面上進行技術性緩衝，換言之解放軍的決策體系將徹底失去自我修正能力，完全受政治意志驅動。
對台海局勢的關鍵變數：攻台時間表是延後還是加速？
隨著「理性避戰派」與「技術煞車皮」被徹底移除，台海戰爭的風險邏輯將發生根本性的轉變，這是台灣、美國乃至整個印太區域最為關切的核心議題，必須從戰術、戰略與政治三個層次進行深度剖析：
戰術層次：短期震盪導致「能力窗口」被迫延後
從純軍事技術角度來看，此次大清洗將在短期內（1-2年）顯著削弱解放軍的組織作戰能力，這可能迫使原定的「2027 建軍百年」攻台計畫在執行層面必須重新整備。
例如過去為了「技術性避戰」，長期回報虛假的飛彈良率與誇大的裝備妥善率，隨著這層「濾鏡」被打破，統帥部必須花時間對所有「殺手鐧」武器（特別是重災區火箭軍的各型飛彈）進行真實性普查，在確認「按鈕按下、飛彈真的會準確命中」之前，習近平不敢輕易下達開戰指令。
又如隨著主導作戰的參謀長劉振立的落馬，導致負責策劃攻台的聯合參謀部「大腦」暫時壞死休克，但現代登陸戰高度依賴複雜的軍兵種協同，新任參謀班子不僅要清洗前朝舊部，更需重新建立與各戰區的指揮默契，這顯然需要不算短的災後重建時間。
戰略層次：中期風險急劇上升
然而，短期的延後並不代表長期的和平。相反，隨著軍隊被「純化」，中期的風險將呈指數級上升！
當敢說真話的人被清洗殆盡，習近平身邊將只剩下唯唯諾諾的「聽話派」，這些人為了保位子，會傾向於向習近平報告「我們準備好了」、「美軍不敢介入」。這種資訊回饋機制的損壞，將大大增加中共因誤判而發動戰爭的機率。
而在準備完畢前，為了對內交代，解放軍可能會將重心轉向「灰色地帶衝突」，封鎖演習、無人機騷擾、甚至針對外島的隔離行動，頻率與強度都將升級，試圖以「切香腸」的方式改變現狀。
更麻煩的是，新上任的將領為了證明自己與張又俠之流的「避戰路線」劃清界線，極可能在台海周邊採取更為激進的「邊緣策略」，即製造小規模的「意外」摩擦，升高緊張情勢，因這些不需要複雜聯合作戰協同的單機或單艦行動，將成為新將領向習近平遞交的「投名狀」，換言之突發性、政治性的軍事衝突風險可能將創下新高。
台灣需警示絕對權力下的孤注一擲
張又俠的落馬，象徵著習近平時代「軍委主席負責制」的絕對化已達到頂峰，習近平確實消除了軍權旁落的最後一絲隱患，將這支兩百萬人的軍隊徹底變成了個人的私兵。
然而代價是巨大的，他正在失去軍隊中最後一批敢於說真話的專業技術官僚，取而代之的是一群善於揣摩上意的政治投機者。
對於台灣而言，這絕對不是我們可以鬆懈的理由，更不是削減國防預算的藉口。
國內部分輿論可能會解讀為「中共內部大亂，無力犯台」，進而主張可以暫緩軍購或阻擋國防預算，這是一種極度危險的誤判。
歷史告訴我們，獨裁者在內部大清洗後，往往非常需要一場外部危機來重新凝聚權力，並給予追隨者「論功行賞」的誘因！故一個內部混亂、急於表忠、且缺乏專業制衡力量的解放軍，比一個按部就班的對手更具不可預測性，更有「孤注一擲」的動機。
面對這樣的複雜情勢，台灣唯有展現出堅若磐石的自我防衛決心，加速備戰、落實國防預算、強化社會韌性，才能在對方最脆弱也最瘋狂的時刻，構成有效的嚇阻。
別忘了，當獨裁者陷入絕對的訊息繭房時，唯有實力，是他唯一聽得懂的語言！
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據
吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手
全台首例！宜蘭休閒農場主人3度操控無人機投毒 毒死草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿
陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？
其他人也在看
王丹專欄：中國會發生軍事政變嗎？
王丹／流亡海外中國民運人士、〈對話中國〉智庫所長鏡報 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
投書：請賴清德主席正確解讀花蓮的特殊選民結構
謝家豪／民進黨資淺黨員、花蓮教師鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
覺醒先生們
在你我的生活周遭，始終潛伏著這種人。白天，他是按部就班的齒輪，在打卡鐘與通勤路徑間安分守己，與你我並無二致。然而，這群看似平凡的人，卻跳動著一顆不安分的、對「不凡正義」極度飢渴的心。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 13則留言
老闆宣布「年後才發年終」他錯愕 大票過來人直呼不意外
你領到年終獎金了嗎？近期許多民眾最期待的莫過於年終入帳，但也有網友分享，原先很期待領年終，沒想到老闆卻宣布「過年完才發」，讓原PO十分錯愕，但大票過來人卻直呼不意外。Yahoo綜合報導 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
「要不是 ChatGPT，老公早被埋在院子裡了」——AI伴侶揭示的情感勞動空位
「有沒有人跟我一樣，用了AI之後就不想跟真人約會了？」同樣的問題，一年前可能會得到鄙棄跟奚落，但2026年的現在，卻會在 Reddit上得到一整個網路討論區跟社群支持，一起探討究竟為什麼現實生活的戀愛讓人如此失望──根據研究，這些活躍的匿名用戶，高達89%是女性。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 1則留言
美國抓捕馬杜洛不影響中共行動 盧比歐：台灣問題是習近平的歷史使命
美國先前抓捕委內瑞拉前領導人馬杜洛，是否影響中共對台行動，引發關注。美國國務卿盧比歐說，對台行動，是大陸國家主席習近平的歷史使命，不會因為其他事件而改變。（戚海倫報導） 美國國務卿盧比歐到聯邦參中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8則留言
習近平想鞏固權威 新高地：5大誤判低估抓張又俠後果
資歷深厚且具實戰經驗的中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉及嚴重違紀違法，24日被官宣立案調查。總部位於美國紐約的中文網站「新高地」（New Highland Vision）27日發表評論指出，這次事件並非已塵埃落定的政變，而是被迫啟動的權力重組，中國領導人習近平抓張又俠原自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
荷蘭各政黨達成協議 最年輕總理將領導罕見少數政府
荷蘭各政黨領導人27日表示，他們已同意組成一個罕見的少數政府。這個歐盟第五大經濟體在3個月前進行了一場扣人心弦的選舉。 去年10月贏得大選的中間派親歐盟政黨民六六黨(D66)，將與保守派基民黨(Christian Democrats)和右翼自民黨(VVD)組成聯合政府，此一聯盟在擁有150席的國會眾議院中將僅佔66席。 該聯盟在上議院參議院中也缺乏多數優勢，參議院有權否決眾議院通過的法案，因此聯合政府必須在反對黨中尋求對其政策的支持。 新政府將由民六六黨38歲的黨魁葉騰(Rob Jetten)領導，他將成為荷蘭史上最年輕的首相。法新社則報導，他也會是首位公開出櫃的同性戀首相。 國會各政黨議員將在未來幾天內被要求確認協議，預計30日將正式公佈該協議。 其他內閣職位將在未來數週內填補，預計新政府將在一個月內正式成立。中央廣播電台 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
轟馬太鞍溪洪災中央卸責 藍營告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫廢弛職務、過失致死
檢方偵辦去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導檢方將向上偵辦縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。國民黨立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺及花蓮縣議會黨團今（28日）上午10時赴北檢按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
洪災19死！傳林清水控徐榛蔚負責 縣府：皆依程序
花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19人死亡、5人失蹤案。14日指揮調查局搜索光復鄉公所等相關地點，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林清水聲押獲准。而週刊報導，林清水喊冤...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
分析：「美國優先」導致盟友轉向中國
特朗普重返白宮已經一年有余，路透社發表分析文章指出，在這位美國總統的「美國優先」政策之下，中國的經濟似乎比一年前更有韌性，美國的傳統盟友也紛紛轉向更為務實的政策。德國之聲 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
新版本、新角色！蔡奇誘捕劉振立 習近平設鴻門宴拿下張又俠
[Newtalk新聞] 中共軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立於1月19日先後落馬，據傳是由中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇及總書記習近平親自誘捕。《大紀元》引述旅澳自媒體人蔣罔正26日最新版本爆料，表示此事僅由習近平、蔡奇及總理李強三人密謀，其他常委及中紀委均不知情，整個過程未發生火拼槍戰。 蔣罔正引述消息，1月19日下午，蔡奇以電話約劉振立至中央書記處討論「人事及軍隊問題」。劉振立攜警衛及機要秘書抵達後，警衛被安置休息室，秘書留於辦公室外沙發，隨即遭特勤局控制，並以書記處名義對劉實施「留置」。確認劉振立被捕後，習近平再約張又俠當晚攜家人赴北京大會堂家宴，聲稱雙方可「敘舊」並討論人事。張又俠未加防備，落入「鴻門宴」陷阱。 此爆料版本強調過程簡單，習近平預謀已久，僅三人決策，中紀委書記李希及整個系統「都懵了」。蔣罔正稱，目前真實性無法證實，但與其他傳聞形成對比。 此前，獨立時評人蔡慎坤爆料，張又俠於1月19日在中央黨校遭中央警衛局拿下。另有消息指，張又俠及劉振立涉嫌「發動軍變抓習近平」，被手下告密後遭先發制人。民運人士盛雪引述稱，雙方曾在京西賓館火拼，各有死傷，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
韓男找錯人報仇！朝鄰居潑熱油害毀容 遭判5年
韓男找錯人報仇！朝鄰居潑熱油害毀容 遭判5年EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
昔日保家衛國 一碗熱食點燃生存火苗
寒風中，火焰成了黑暗裡最溫暖的光。在烏克蘭首都基輔，停電、停暖已成日常，就在這樣的嚴寒裡，一群退伍軍人把餐車開進社區，分送熱飲、熱食，把前線支撐彼此的弟兄情誼，轉化為平民的救命暖流。 一棟棟停電...大愛電視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
張又俠落馬！分析：習近平與毛澤東大同小異
[NOWnews今日新聞]中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日遭中國國防部公告，以「嚴重違紀違法」為由立案調查，全球譁然，外媒《華爾街日報》甚至披露，張又俠落馬的關鍵是因涉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 29則留言
印度爆發立百病毒疫情 亞洲多國機場加強入境篩檢
立百病毒主要由果蝠及豬等動物攜帶，可引發發燒、腦炎等重症，致死率高達40%至75%。儘管病毒可人傳人，但傳播並不容易，通常需與感染者長時間密切接觸；實務上，多數人類感染案例與接觸受感染的果蝠，或食用遭其污染的水果有關。根據《路透社》報導，印度於2025年12月下旬確...CTWANT ・ 48 分鐘前 ・ 1則留言
新／哥倫比亞嚴重空難！機上乘客全罹難 傳有多名政要
哥倫比亞28日發生一起嚴重空難，一架隸屬國營航空公司的小型飛機墜毀，機上15名乘客全數罹難，後續有消息指出，罹難者包括多名政要，甚至還有一名國會選舉候選人。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
鄭任汶專欄：難道新加坡在挑釁馬來西亞或中國？
總部位於香港的《亞洲時報》（Asia Times），本月19日刊登一篇「新加坡是阻止中台戰爭的關鍵」的文章，作者自稱是現役新加坡軍人，該文指出，新加坡政府應該運用每年駐紮在台灣約3,000名的「星光部隊」士兵，發揮作用，要求台灣政府放棄台獨言論，以緩和兩岸關係。24日，新加坡國防部發出聲明澄清說，作者是在今年滿18歲入伍，這是入伍前的個人觀點，並不代表新加坡官方立場。接續，台灣內部有些論者引述報導，批評說「黃循財（新加坡總理）清醒」、「憂成台海籌碼」、「試探底線」，呼籲台灣停止挑釁中國。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
中國信託證券輔導富田電機 掛牌
中國信託證券積極協助台灣企業加入資本市場，輔導富田（4590）29日以承銷價60元創新板上市掛牌，為台股資本市場注入新動能。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
陳嘉宏專欄：「紫雲黃氏」現在打什麼算盤？
黃國昌跟蔡正元之間的恩怨，要從2012年的旺中中嘉購併案說起。當時的黃國昌旗幟鮮明地站在反旺中一方，引來蔡正元的猛烈抨擊，指控黃根本是在幫《自由時報》打擊另一個媒體；蔡甚至以黃任職的中研院法研所「績效太差」為由，主張刪除中研院的預算。這樣的恩怨延續到2014年的港湖「割闌委」行動，黃國昌與陳為廷等人發起罷免立委蔡正元的運動，黃甚至在臉書發出祭品文，宣稱若罷免投票率能過半，「將為港湖的中學生提供100小時的免費英文輔導」。儘管最後罷免未成，但兩人一路互相謾罵一直延續到2024年總統選前。鏡報 ・ 1 天前 ・ 11則留言