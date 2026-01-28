張又俠落馬...美國防部前官員唐安竹憂「中共誤判風險升高」：張能向習近平解釋攻台軍事風險、代價

中共中央軍委副主席張又俠落馬，曾任美國國防部負責中國、台灣與蒙古事務科長的唐安竹撰文表示，他對張又俠落馬感受不同，因為他喜歡張又俠，張又俠能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向習近平解釋攻台行動的軍事風險和代價，「如果沒有張又俠坐鎮中央軍委，誤判的風險就會升高」。

唐安竹26日撰文表示，他對週六官宣中共中央軍委副主席張又俠正接受調查，並據推測已被拘留的消息，感到真心意外，坦白說甚至是震驚。他本不該感到意外的。自從習近平2012年掌權以來，已有數百名解放軍高階軍官遭到調查、拘留和監禁。

廣告 廣告

唐安竹指出，解放軍貪腐是結構性問題，這給了習近平一個永久通用的「反腐工具」，用來清洗在政治上有疑慮的軍官。從2023年起，他就聽到張又俠正接受調查的傳聞，但他始終以為、甚至希望，他能躲過習近平無止盡的清洗。

「我原本評估，張又俠的實戰經驗、自信、才智，以及他忠誠保衛中國與共產黨的終身奉獻，足以保護他」，唐安竹再說，他也以為張和習近平一輩子的交情會成為他的保險。甚至連他們的父親都是朋友，以為基於張的能力以及張和習近平的關係，一些財務上的不當行為會被睜一隻眼閉一隻眼。

「但我之所以希望他能挺過這波清洗，最主要的原因是：我喜歡他」，唐安竹說明，張又俠上將曾在2012年5月隨同當時中國國防部長梁光烈上將率領的代表團在美國停留一週，由時任美國國防部長Leon Panetta接待。張當時是瀋陽軍區司令員，是隨同梁部長出訪的十多位將官之一。

唐安竹表示，2012年時他在美國國防部部長辦公室擔任中國、台灣和蒙古事務主任，負責規劃和組織代表團的訪美行程。他全程陪同，包括在五角大廈的會議以及對美東和美西海岸軍事基地的參訪，他在那次行程中認識了張又俠、很喜歡他。

唐安竹説，張又俠和它所接觸過的大多數解放軍將領都不同。解放軍是一個政治組織；是共產黨的武裝側翼；不是一支宣誓保護憲法或國家的國家軍隊，軍官的仕途主要取決於政治可靠度和人際關係。忠誠和意識形態比作戰能力更重要。

唐安竹解釋，在解放軍體系中，批判性思維和獨立思考反而可能是負擔，而不是資產。這就是解放軍的文化。階級鬥爭是毛澤東時代社會與軍隊的核心特徵，因此軍官多出身於工農家庭、教育程度不高，甚至有不少人是文盲。這樣的遺緒至今仍有殘留。

唐安竹表示，他接觸過許多教育程度不高的解放軍高階軍官。他們可能很聰明，但從他們濃重的口音、用字遣詞和談吐內容就能看出，他們既不是知識分子，也沒見過世面。有些高階軍官非常擅長長篇大論的背誦黨的路線，但除此之外幾乎說不出什麼。

「張又俠顯得格外突出。他經歷過戰爭洗禮。他受過教育，是個知性、直覺敏銳的人」，唐安竹說，張看到展示的東西時，能立刻理解其重要性與價值，大概也明白為什麼要展示給他看。多年來，他和負責對美事務的解放軍年輕幕僚軍官密切合作，在華府和北京不分晝夜的無數次會議中建立起情誼，也包括像張又俠參與的那種出訪行程。

唐安竹表示，五角大廈的中國事務組，與解放軍總部的美國事務組之間，存在著一種健康的相互尊重。負責支援解放軍代表團的對口官員當然與他們自己的將軍有各自的關係。對他來說，觀察他們如何回應和支持自己的高層領導總是非常有趣。有些解放軍將領需要人手把手教、把飯餵到嘴邊、極度需要被拍馬屁，而這類人通常在討論中提不出什麼實質內容。

「張又俠不一樣。他渾身散發出一種有能力的氣場」，唐安竹指出，其他解放軍將領與幕僚軍官都看得出來，也因此尊敬他，他一走進房間，大家站得更快、站得更直，把最好的一面展現給他。這不僅是因為他是少數幾個打過1979 年那場短暫對越戰爭的現役軍官之一，或因為他和習近平上過同一所幼稚園，雖然這些確實也是他的優勢。

唐安竹回憶，在那一週裡，張又俠和它交談的時間比代表團中任何其他解放軍將領都多。他充滿好奇心、思慮周詳、態度尊重，具備高度的同理心，也不像其他那些高階軍官那樣害怕和外國人交談，那些人常因害怕或能力不足而無法交流，對自己的幕僚軍官也抱持尊重，「我想他也是以同樣的方式對待我。能主動和我交談，本身就很不尋常，這一點讓我印象深刻。」

唐安竹直言，為了美中軍事互動的穩定和台海穩定，他一直希望張又俠能留在中央軍委高層，繼續擔任習近平最親近的軍事顧問，因為他是唯一一位能向習近平提供關於解放軍軍事能力最好、最客觀建議的現役解放軍軍官，以及至關重要的：軍事衝突的人員代價。

唐安竹認為，張又俠能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向習近平解釋攻台行動的軍事風險和代價。張又俠的才智、經驗，以及他和習近平的關係，讓他能夠做到誠實和客觀，這讓他在解放軍將領中顯得尤為特殊。

「為了讓美國的嚇阻戰略有效，我們需要習近平身邊圍繞著有能力、且願意提供客觀建議的將領」，唐安竹表示，目前中央軍委中僅存的那位將領是張升民，一名職涯皆在政治工作體系中的政委，姑且不論習近平透過一個「一人委員會」接受建議並試圖指揮百萬大軍的治理與作戰風險，他更擔心的是，如果不是張又俠，而是其他人向習近平提供軍事建議，後果會是什麼。

唐安竹最後說「如果沒有張又俠坐鎮中央軍委，誤判的風險就會升高」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

裴洛西亞洲行首站抵新加坡！《華郵》估最快明晚訪台⋯美議員不滿中國威脅：若裴洛西受傷等同宣戰

北京推遲國共論壇給藍「具體條件」：絕不通過1.25兆國防預算「仿連胡會前杯葛69次」、推「台商二次西進」不支持台美供應鏈合作！