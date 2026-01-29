張又俠落馬 這些軍團迄今不表態! 軍委指令遭抵制、未執行 習權威遭挑戰

截至目前，東部戰區與西部戰區的官方平台已轉發國防部對張、劉的通報；而北部戰區、南部戰區、中部戰區、人民武警、中國軍號及火箭軍官方帳號，則均未發表任何表態。這似乎反映出軍內對高層決策的態度存在分化。 圖:翻攝自X帳號@zhihui999(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 近日，中共中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立落馬，引發中共軍隊內部前所未有的震盪。多名消息人士透露，軍委近期下達的多項指令在各大戰區遭普遍抵制，部分命令甚至未獲執行，顯示軍隊運行出現罕見異常。

X 帳號 @zhihui999 指出，張、劉落馬事件被基層官兵普遍視為政治清洗，對最高層決策的信任大幅下降。有匿名人士透露，部分官兵甚至私下將習近平稱為「包子」，象徵權威正遭削弱。軍事學者表示，此次事件凸顯中共軍內文武結構失衡與高層清洗造成的嚴重後果，可能對政治穩定與戰爭動員能力構成挑戰。

有匿名人士透露，部分官兵甚至私下將習近平稱為「包子」，象徵權威正遭削弱。 圖 : 翻攝自新華網

與此同時，北京地區出現明顯臨戰跡象。自 1 月 24 日起，京滬、京藏等進京高速上，電子大屏顯示「所有車輛盡快駛離高速」。部分路段導航資訊消失，測速提示消失，通訊訊號被大規模屏蔽。據目擊者稱，大量蒙帆布軍車沿封閉高速源源駛入北京，氣氛詭異。

自 1 月 24 日起，京滬、京藏等進京高速上，電子大屏顯示「所有車輛盡快駛離高速」。 圖:翻攝自X帳號@zhihui999

據消息人士澄清，張又俠、劉振立於 1 月 20 日在中央黨校被抓的過程順利，並未出現政變、軍變、槍聲或流血。1 月 19 日前，張又俠收到政治局會議通知，原本未察覺迫在眉睫的危險，最終於中央黨內被控制。

值得注意的是，截至目前，東部戰區與西部戰區的官方平台已轉發國防部對張、劉的通報；而北部戰區、南部戰區、中部戰區、人民武警、中國軍號及火箭軍官方帳號，則均未發表任何表態。這似乎反映出軍內對高層決策的態度存在分化。

