張又俠落馬！邱垂正曝習近平三大極端發展成「定於一尊」 不能掉以輕心

記者盧素梅／台北報導

陸委會主委邱垂正接受Yahoo《齊有此理》節目專訪。(圖/Yahoo《齊有此理》節目提供)

中國中央軍委副主席張又俠因「嚴重違紀違法」遭立案調查，代表作戰系統的軍委全被抓光，現在軍委只剩下兩位，引發外界擔心對台海情勢造成影響。對此，陸委會主委邱垂正今（28）日接受網路節目專訪時，公開習近平政權「三大極端發展」，再三呼籲不能掉以輕心，要做好準備，「對和平可以有理想，但不能是幻想」，千萬不能把台灣的未來與和平的希望放在中共領導人的善意上面。

邱垂正接受Yahoo《齊有此理》節目專訪今天中午播出，對於張又俠落馬一事指出，陸委會和國安會都在密切注意整體情勢發展，特別是對於中共高層的權力衝擊，陸委會也對於各方面的相關資訊進行高度掌握，並做了各種的因應措施。

邱垂正強調，「提高警覺，做好準備，持續密切注意，都是我們現在要做的。」然而中共解放軍仍持續派出軍機擾台，並未受到高層人事動盪影響，所以台海風險仍然存在，不能掉以輕心。

邱垂正指出，陸委會長期觀察習近平政權變化，發現有三個極端發展，第一是中共權力結構從集體領導到集中領導，如今定於一尊；第二是習近平任內為了鞏固權力，將自己形塑成無可取代的中共領導人；第三是習近平把政權的正當性放在完成歷史任務，所以不停展現軍力，要證明中國影響力比美國強。

邱垂正直指，習近平把中共變成一言堂，導致決策理性品質下降，監督制衡的機制消失，而且一改過去的路線，積極發展軍武。張又俠落馬後，目前中共高層作戰系統暫時癱瘓，已經沒有專業人才拉住習近平。

邱垂正擔心，習近平不知道會不會冒險做決策，用簡單粗暴的方式，處理敏感複雜的問題，所以在對台灣的威脅沒有改變的情況下，一定要密切注意相關情勢發展。

