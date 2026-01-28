張又俠落馬 邱垂正：中共對台威脅沒改變

中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬遭清洗，外界關注台海情勢發展。陸委會主委邱垂正今天(28日)表示，有人認為現況對台灣更嚴峻，也有人說台灣將能得到一時的安全，陸委會已彙整各種評估，密切注意相關情勢發展，但無論如何，中共的軍機艦現在照常擾台，對台威脅依舊沒有改變。

陸委會主委邱垂正28日接受網路節目專訪，對於中共中央軍委副主席張又俠遭中央軍委主席習近平拔除，邱垂正表示，原本有7名軍委，現在有關作戰系統的軍委全被拔除，只剩下兩名，習近平和另一名掌管軍紀委的副主席張升民，當然引發全球譁然。

廣告 廣告

邱垂正：『(原音)今天有很多的說法，就是在於這個是種權力鬥爭，因為你侵犯了所謂軍委主席的責任制，你讓他無法負責任，那就是你在軍隊的權力超過他，他無法好好的負責，這種權力鬥爭的角度很多，但也有派系的鬥爭，也有洩密說跟貪腐說，那當然我們需要更多的資訊來彙整這些不同的說法。』

邱垂正說，陸委會已對中共的政治、經濟、社會、外交等各面向，高度掌握他們的資訊，將再提高警覺，做好各種因應。邱垂正：『(原音)持續的密注，這些都是我們現在要做的，那確實我們也關注中共解放軍仍然在軍機艦擾台，並沒有受到查察他們軍中這些高層的問題而受到影響，他們還持續在進行擾台，這是事實。』

他指出，習近平從2012年上台到現在，政權的走向有3個極端的發展，其中，中共權力結構在習近平主政的13年來，從集體領導到集中領導，再轉變為定於一尊，包括全黨的權力結構、整個政府的權力結構，到現在連軍方也是定於一尊了，中共政治局現在已經沒有任何真正的軍方代表，這是中共歷史上從來沒有過的事，全都是習近平的人馬，這樣的「一言堂」也將導致中共的決策品質下降，或是容易冒險做決策。

邱垂正也提到，習近平的主政沒有給知識分子空間，無法接納建言。邱垂正：『(原音)知識分子的糾錯機制可以說現在幾乎蕩然無存了，特別是講到重要的政策，那不得妄議中央，如果妄議，這些知識分子不是流亡海外，就是被下獄、被懲處、甚至去職，所以知識分子的糾錯機制現在幾乎沒有。』

其次，邱垂正談到，習近平在決定延長自己的任期後，2018年起發動了狂熱的民族主義，每天洗腦中國大陸人民，並以所謂的「完成歷史任務」作為他執政的正當性，而利用民族主義，就容易用簡單粗暴的方式去解決複雜敏感的問題，這樣就容易出錯，所以，張又俠遭清洗，中共對台還是有風險，對台灣的威脅其實沒有改變，台灣仍將全力落實賴清德總統的和平四大支柱行動方案。