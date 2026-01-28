張又俠落馬！邱垂正：習政權朝三大極端發展 台灣不能掉以輕心

陸委會主委邱垂正接受《Yahoo齊有此理》訪問。《Yahoo齊有此理》提供



中國中央軍委副主席張又俠因「嚴重違紀違法」落馬，台海情勢恐受影響。陸委會主委邱垂正今（1/28）接受網路專訪指出，習近平政權正朝向「三大極端發展」，從集體領導到定於一尊，台灣不能掉以輕心，「對和平可以有理想，但不能是幻想」，千萬不能把台灣的未來與和平的希望放在中共領導人的善意上面。

邱垂正中午接受Yahoo《齊有此理》節目專訪，對於張又俠落馬一事指出，陸委會和國安會都在密切注意整體情勢發展，特別是對於中共高層的權力衝擊，陸委會也對於各方面的相關資訊進行高度掌握，並做了各種的因應措施。

邱垂正強調，「提高警覺，做好準備，持續密切注意，都是我們現在要做的。」然而中共解放軍仍持續派出軍機擾台，並未受到高層人事動盪影響，所以台海風險仍然存在，不能掉以輕心。

邱垂正指出，陸委會長期觀察習近平政權變化，發現有三個極端發展，一、中共權力結構從集體領導到集中領導，如今定於一尊；二、習近平任內為了鞏固權力，將自己形塑成無可取代的中共領導人；三、習近平把政權的正當性放在完成歷史任務，所以不停展現軍力，要證明中國影響力比美國強。

邱垂正表示，習近平把中共變成一言堂，導致決策理性品質下降，監督制衡的機制消失，而且一改過去的路線，積極發展軍武。張又俠落馬後，目前中共高層作戰系統暫時癱瘓，已經沒有專業人才拉住習近平。

邱垂正憂心，習近平不知道是否會冒險做決策，用簡單粗暴的方式，處理敏感複雜的問題，所以在對台灣的威脅沒有改變的情況下，一定要密切注意相關情勢發展。

