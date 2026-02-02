張又俠落馬！X竟淪色情海 負責人曝中國所為

社群平台X（前身為Twitter）突然出現大量色情內容，負責人尼基塔·比爾（Nikita Bier）則正面指出是中國政府所為。（示意圖／翻攝自Pexel）





中國解放軍近日宣布對中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部總參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，期間卻發生社群平台X（前身為Twitter）突然出現大量色情內容，負責人尼基塔·比爾（Nikita Bier）則正面指出是中國政府所為。

解放軍表示，對張又俠和劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，堅決查處等腐敗分子，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分，激盪的是奮鬥攻堅的精氣神，為強軍事業發展注入強大動力。

不過有網友紛紛反映表示，X的中文搜尋功能出現失效的亂象，在搜尋關鍵字時，結果頁面竟充斥大量無關的垃圾資訊與色情廣告，除了外部資訊受阻，連搜尋自己過去48小時內的貼文，篩選器也無法正常顯示，由於中文用戶數量的激增，搜尋基礎設施的崩潰與索引不全，已嚴重影響使用體驗與用戶留存率。

X負責人正面反擊中國政府

X的負責人尼基塔·比爾（Nikita Bier）直言，每當發生重大政治動盪或敏感事件時，中國政府便會採取特定手段，在X等搜尋引擎結果頁面上投放海量的色情內容，旨在「洗版面」，讓民眾難以透過平台獲取即時的政治動態，並透露，「在我關閉註冊功能之前，他們已經註冊了500萬到1000萬個帳戶。」

比爾坦言，這是一個極為難纏且難以根治的問題，但強調技術團隊已經意識到此情況對中文社群的負面影響，目前正投入資源努力優化基礎設施並排除惡意干擾。

