張又俠被撤顯示習近平對台海局勢自信從容 鐵腕掌控解放軍

中國最高將領張又俠1月24日被撤出中共中央軍事委員會，引發外界高度關注。圖為2025年3月5日在北京出席人大開幕儀式。（美聯社）



2026年1月24日，中國最高將領張又俠被撤出中共中央軍事委員會，引發外界高度關注，這項舉措凸顯習近平對解放軍的徹底掌控和鐵腕手段。兩人關係深厚，張又俠長期被視為習近平在軍中最親密盟友，但此次公開清洗顯示，即便是長期盟友也無法倖免。

分析指出，張又俠被撤除既是習近平清除腐敗與重塑軍隊的延續，也是為應對台海局勢及強化黨對軍隊絕對控制所做的戰略布局，反映出習近平在內政與軍事上的全方位掌控意圖。

《外交事務》（Foreign Affairs）報導，2026年1月24日，中國最高將領張又俠被清洗，成為中國政治中堪稱莎士比亞式的戲劇性1幕。即便在解放軍經歷了十年的高強度震盪之後，中國領導人習近平決定將張又俠從中央軍事委員會（CMC）最高領導層撤下，仍展示出前所未有的政治權謀。

習近平與張又俠相識數十年，習近平的父親與張又俠的父親曾在中國激烈內戰中並肩作戰，張又俠也長期被視為習近平在軍中最親密的盟友。直到2022年，在1輪對其他高層領導的清洗之後，習近平不僅允許張又俠超齡留任，還將其晉升為軍中最高職位。如此長期且深厚的關係，在任何環境下都極為珍貴，但在中國政治這個低信任、高競爭的世界中尤為重要。

張又俠被撤顯示習近平對解放軍信任之少

因此，張又俠的被撤職充分顯示出習近平對解放軍的信任之少。正如對習近平重塑軍隊的分析中指出的：「習近平希望在行使武力時能充滿信心，但對1支資源豐富的軍隊而言，習近平的信心似乎是最稀缺、最珍貴的資產。」而張又挾的低調撤職也凸顯了習在管理解放軍時的冷酷無情。對敵人毫不留情尚屬常態，但對長期盟友如此無情，則更顯其鐵血手腕。

外界對張究竟做了什麼、或沒做什麼所以觸怒習近平，以及這次清洗對習近平掌握權力和其對台灣及美軍目標的影響，充滿各種揣測。

雖然這些細節將隨時間揭曉，目前可以確定的是，習近平相信權力存在於其行使之中。公開將張又俠排除在外，彰顯了習近平政治風格的核心特徵，沒有人是安全的，即便與習近平有深厚私人關係。解放軍報在張又俠被撤職次日指出，習近平的運動「沒有禁區」，即便以習近平一貫無情的統治標準來看，這也是中國政治的1次重大震撼。

彰顯對中國政治的完全掌控

許多觀察家關注的問題是，為何習近平會選擇此刻對張又俠出手。官方說法稱，張又俠被撤是因其「滋生威脅黨對武裝力量絕對領導，以及破壞黨治基礎的政治與腐敗問題」，其行為「對戰鬥力建設造成巨大損害」。

鑑於解放軍內部腐敗普遍，許多外界人士認為，這些說法更像是清洗的藉口，而非真正原因。尤其是張又俠曾主管裝備發展部，該部門掌管軍備採購，貪腐問題頗多。正如有人分析，張又俠能長期倖免於此前多位部門領導被清洗，已足見習近平對他的信任之深。

若考慮到張又俠已75歲、官方退休年齡68歲、距下1屆黨代會約18個月，習近平本可以讓張又俠安然退位，卻選擇此刻出手，更顯政治張力。這與2022年黨代會上，習近平公開將前任胡錦濤強行帶離會場的行為相似。當時，習近平已實質削弱胡派權力，強行退場似乎是多餘之舉，但其目的是彰顯對中國政治的完全掌控，並將上層官員更換為自己熟悉的盟友，包括張又俠。

官方理由中提到，張又俠不僅存在腐敗，也有「政治問題」影響黨對軍隊控制，有人解讀為張又俠可能挑戰習近平的統治。雖然可能，但考慮到兩人長期關係，以及習近平若有政治威脅，應在2023年的反腐運動中首當其衝，而非最後被清洗。更可能的原因是，張又俠對習近平而言已失去價值：習近平在整合權力、清除張又俠同代高層後，判斷其不再適合擔任頂層職位。

削弱軍隊抗拒黨命令的能力更重要

張又俠的清洗是長期政治鬥爭的高潮。過去十多年，習近平致力於打破軍隊封閉、掌控軍權、將組織塑造為自己意志的工具。張又俠的撤職標誌著習近平不僅清除腐敗，也幾乎淘汰整個1代高層軍官。習近平認為現有高層幾乎無法同時完成兩大任務：一是確保軍隊徹底政治化，成為黨統治的最終保證；二是建立能對抗外敵的軍力，包括美軍。

目前，習近平第3任期開始時中央軍委7名成員中，僅剩1名現役軍官與1名文職也就是習近平本人。唯一現役軍官負責腐敗調查，去年秋晉升副主席，亦經歷另一波軍隊清洗。幾乎整個軍委領導層被替換，給習提供了空白畫布，可在黨代會前重新配置軍委，決定誰上誰下，以及軍隊哪些部門有代表。

習近平對重塑解放軍的野心遠超腐敗治理或作戰能力。早在2010年秋擔任中央軍委副主席數月後，阿拉伯之春爆發，多個專制政權倒台，因其安全部隊將自身利益置於統治黨之上。對習近平而言，削弱軍隊抗拒黨命令的能力比作戰準備更重要，黨對軍隊的掌控關乎生死存亡。

習近平對外部環境和台海局勢相對安心

習近平此時大規模重組高層，也表明他對外部環境相對安心，特別是台海局勢。川普政府似乎不願積極保衛台灣，美方去年國防戰略文件甚至未提及台灣。與此同時，台灣政治動態對北京略有利，尤其在2028年選舉前，民進黨支持度下降，新國民黨領導層傾向與北京和解。

然而，習近平大刀闊斧重整軍隊並非忽視可能的台海衝突，而是顯示他對軍隊備戰的重視。解放軍去年12月在台灣周邊演習，已展現對挑釁的應對能力與懲罰手段，而無需全面入侵。究竟誰將在習近平下達命令時承擔作戰責任，目前仍是謎。但任何習近平指派的軍委文職，都可能被視為其潛在接班人，為這場政治劇再添新角色。

