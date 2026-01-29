張又俠被調查 美國失去「能對話的人」？
（德國之聲中文網）中國國防部24日宣布，中國中央軍事委員會副主席張又俠正接受調查，是習近平近年整肅軍中貪腐行動中層級最高的案例。
路透社引述多名美國前高階官員報導稱，張又俠遭調查的消息令使人震驚。對華府而言，張又俠落馬意味著失去一名在中國軍方備受尊敬、且為美方所熟悉的人物。
美方普遍認為，張又俠是少數曾參與中越戰爭、具實戰經驗的高階將領，被視為習近平的重要軍事顧問。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）資深研究員、美國國前防部官員唐安竹（Drew Thompson）認為，張又俠是解放軍中唯一現役，且能就中國軍力強項與不足、戰爭傷亡代價等，向習近平提出客觀建議的人。
唐安竹表示：「如果軍委只剩下一個人，習近平在危機時刻要找誰來商量？」
張又俠落馬後，中國中央軍委如今除了主席習近平，僅剩一名成員，即長期擔任政治工作的上將張升民。唐安竹指出，習近平恐將只能聽到阿諛奉承者告訴他順耳的話，「這會增加誤判的風險。」
路透社引述一名美國政府高層官員表示，白宮對於「中國宮廷政治傳聞」沒有評論，並補充稱，川普政府正「打造一支能在第一島鏈任何地方遏阻侵略行為的軍事力量」。
美國國務卿盧比奧週三（28日）在參議院外交委員會聽證會上表示，美國正密切關注中國內部情勢發展，並稱這符合中國一連串整肅行動的模式，「他們在軍事上投入大量資金，很明顯其中有些人把錢中飽私囊，中國當局正試圖處理這個問題。」
中國國防部發言人蔣斌週四在例行記者會中也回應與張又俠相關的問題，他指出，北京堅決查處張又俠及劉振立，對反腐敗鬥爭具有重要意義。對於輿論認為此舉可能讓美方失去重要溝通管道，蔣斌則回應，堅決反對對中方反腐行動的「污衊抹黑」，將繼續與各國軍隊展開對話交流，深化軍事互信。
比中國國防部長更重要的對話對象
歷屆美國政府一直試圖建立與中國高層的軍事溝通管道，以避免全球兩大軍事強權間發生誤判或意外衝突。美國前總統拜登執政時，習近平曾允許張又俠與美方接觸；此前，時任美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年出訪台灣後，中國曾幾乎切斷所有美中軍事溝通管道長達17個月。
自去年9月以來，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）已多次與中國國防部長董軍通話。董軍並非中央軍委成員，雙邊互動是美方試圖就中國軍事現代化、核武擴張，以及在印太地區日益侵略美國盟友，改善溝通的一部分。
路透社報導稱，由於中央軍委副主席才掌有解放軍的實際指揮權，因此美方長期以來更重視與中央軍委副主席的接觸，而非中國國防部。在中國政治體系中，張又俠位階高於國防部長，因此這類高層接觸被視為關鍵管道，也被認為是可以持續對話的重要基礎。
過去20年來，美中雙邊外交中，與中央軍委高層將領的直接互動本就相當罕見。拜登政府時的國安顧問沙利文（Jake Sullivan）是目前已知最後一位與張又俠會面的美國高階官員，雙方2024年8月曾在北京會談。
在中國高階將領之中，張又俠是美方相對熟悉的人物。2012年5月他曾以較低階將領身分，率團赴美進行為期一週的軍事訪問。
曾任美國空軍將領、在川普第一任期時擔任國務院東亞事務最高外交官的史迪威（David Stilwell）回憶，當時張又俠是唯一主動要求搭乘美軍「魚鷹式」傾轉旋翼機的中國軍官。
史迪威稱：「張又俠和其他解放軍將領非常不同......他其實很適合待在美國軍中。」他指出，張又俠樂於與美軍士兵交流，也對試用美軍武器充滿興趣，給美方的印象是一名專業軍人，而非政治型軍官。但他也表示，美中之間與中央軍委將領的高層互動，多半流於形式。
史迪威擔憂，若沒有張又俠在旁建言，解放軍更可能陷入自我建構的敘事，誤以為已為「對台灣的冒進行動」做好準備，「張又俠不在了，失去的是一個理性的聲音。」
作者: 周依恩 (路透社)
