張又俠被鬥倒！李明哲：習近平會做到死「不會生前交權」

台灣人權工作者李明哲今日受訪表示，中共中央軍委副主席張又俠都被鬥倒，代表中共領導人習近平的權力越來越穩固。習近平會一直做下去，不可能生前交權。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共中央軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉「嚴重違紀違法」，遭立案調查。曾遭中國關押5年的台灣人權工作者李明哲今日接受本報訪問表示，張又俠都被鬥倒，代表中共領導人習近平的權力越來越穩固，習會一直做下去，做到死為止，不可能生前交權。

李明哲指出，他被關在中國時，曾經有一度被移去河北的燕城監獄，這個監獄是專門關國務院官員的監獄。當時在獄中有和其他受刑人聊天，有問到「你們對於自己被用貪腐等理由抓進來，你們有什麼想法？」那些中共官員大概都回答同樣的話，稱「這是人生最後一次為中國共產黨做貢獻，因為在中國官場生存，就必須要貪污，有貪污才能夠入門。不貪污的話，反而其他人會擔心被你舉報」。

「只要你站錯隊，要鬥爭你時，就說你貪污！」李明哲談及，要在中國當官，不貪污的話，不可能生存，被抓是站對邊、站錯邊的問題。如果這一屆領導與自己不同派系，為了延續共產黨對人民的吸引力，中共高層就會用反貪腐的理由，把人抓起來定罪。

李明哲進一步說，那這些人會不會後悔，據他所知「完全不會」，因為這些人是這套「潛規則」的受益者。張又俠也是受益者，當初也是把別人鬥倒才能夠上位的，所以今天只是被用同樣的方式。

李明哲分析，外界在傳中國會有內亂、政變，其實自己是不太相信的。因為張又俠都被鬥倒，代表中共領導人習近平的權力越來越穩固，才能不斷把身邊有權力的人鬥下來，習近平權力已經更加穩固。

針對有媒體報導聲稱，張又俠是涉嫌向美國洩露中國核心核武計畫情資才被盯上。李明哲直言，自己是不太相信，通常這是中國對國內民眾的一套說詞。而且你說「張又俠賣官」，中國哪一個有權力者不賣官？沒有人不賣官的，那只是中國對外訴求的一個理由之一。實際上，張又俠被抓的理由是，習近平覺得自身權力必須更穩固，不能有任何一個人可以威脅到他，不願分享任何權力。

李明哲強調，習近平在中共「二十一大」一定延任，完全不用懷疑。習近平鬥倒這麼多人，其他人難道不會反撲？文革時，毛澤東的接班人華國鋒、江青，在毛死後，兩人馬上就被中共元老抓了，習近平難道不會怕嗎？

他分析，習近平若下台，難道不會被抓、被批鬥嗎？連指定的接班人都有可能被幹掉，所以習近平現在要先把所有能分享權力的人全部鬥下去，「習近平只會一直做下去，做到死為止，不可能會生前交權」。

