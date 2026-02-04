張又俠觸碰到習「權鬥斬殺線」? 外媒給習這「新稱號」「他」的崛起受矚目......

中共軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立於 1 月 24 日同時被查，此舉使得原本七人的中央軍委僅剩軍委主席習近平與副主席張升民。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖)

[Newtalk新聞] 中共軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立於 1 月 24 日同時被查，此舉使得原本 7 人的中央軍委僅剩軍委主席習近平與副主席張升民。外媒指出，此次事件標誌著習近平對軍方的控制進一步加強，並被形容為對軍委高層的「地震式」清洗。

據美媒《外交事務》雜誌 2 日刊文報導，習近平與張又俠有數十年的私人淵源，兩人的父親曾在中國內戰中並肩作戰，外界認為張又俠曾是習在軍中最親密的盟友。報導指出，習近平早在 2022 年就曾允許張又俠超齡留任並晉升至軍中最高職位，但此次張又俠被撤職，顯示習對軍方的信任極低，並且在處理親密盟友時同樣毫不留情。作者稱，習近平的政治風格已暴露出「沒有人是安全的」，即便是與他關係深厚的人也無例外。

習近平與張又俠(左)有數十年的私人淵源，兩人的父親曾在中國內戰中並肩作戰，外界認為張又俠曾是習在軍中最親密的盟友。 圖：翻攝自 X @5xyxh

文章同時分析，中共二十大後，習近平親自提拔軍中高官，新一屆中央軍委原本由習家軍盤踞，但僅幾個月內，包括國防部長李尚福、何衛東、苗華等在內的多名高官先後落馬，張升民則晉升為副主席。外界評論稱，中央軍委幾乎被「搗毀」，軍中忠誠度與穩定性面臨嚴峻考驗。

另一篇由獨立評論人杜政於 4 日在《上報》撰文指出，張又俠落馬背後涉及長期權力鬥爭。他認為，張又俠曾與多名中共元老接觸，對習近平在軍中權威造成威脅。杜政指出，張又俠與習曾在中共十八大後並無明顯矛盾，但隨著二十大後張又俠強行留任及掌握軍中重要職務，成為習近平的核心焦慮，最終觸及所謂「權鬥斬殺線」，導致其倒台。

杜政分析，張又俠落馬過程涉及多名高層協調，包括政治局常委、中央書記處書記蔡奇，透過中央國安委及控制軍隊的措施實施抓捕。此外，軍方過去針對裝備採購腐敗的倒查行動，也被認為是間接針對張又俠。評論指出，隨著張又俠落馬，習近平在軍中仍面臨人事爛攤子、軍心浮動等挑戰，而蔡奇的崛起可能成為新的權力變數。

評論指出，隨著張又俠落馬，習近平在軍中仍面臨人事爛攤子、軍心浮動等挑戰，而蔡奇的崛起可能成為新的權力變數。 圖：翻攝北京市委會官網（資料照片）

專家指出，中共高層權力鬥爭近期空前激烈，習近平被外界冠以「毀滅者」及「加速師」等稱號，反映其清洗軍中高官的果斷作風及鞏固個人權力的決心。

截至目前，中共官方僅發布簡短軍報社論，指張、劉「嚴重踐踏軍委主席負責制」，強調「反腐敗鬥爭關係黨對軍隊的絕對領導」，並未對事件細節作出全面說明。

