張又俠遭整肅拉高台海危機？章家敦：衝突失控為戰爭的風險大增

在北京宣布逮捕中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠等軍方高層後，美國知名中國問題專家、著有《Plan Red：中國摧毀美國的計畫》一書的章家敦指出，中國近年對解放軍高階將領展開密集整肅行動，表面上可能削弱其發動大規模戰爭的能力，實際上卻可能因指揮體系失序、決策鏈斷裂，反而提高衝突失控、意外升高為戰爭的風險。



章家敦於美東時間1月26日接受《福斯商業頻道》（FOX Business）節目《與瑪麗亞共度清晨》（Mornings with Maria）專訪時表示，北京當前面臨的關鍵問題，已不單是是否具備「主動發動戰爭」的能力，而是其政治與軍事體系是否仍能有效控管危機、避免情勢螺旋式升高。他直言，中共軍方高層的劇烈動盪，正在侵蝕北京對局勢的掌控力。

北京是否具備執行高度複雜軍事行動的能力？

章家敦指出，解放軍高層近年來歷經前所未有的內部清洗，多名重量級將領接連落馬，部分甚至在未公開說明的情況下「消失」，導致整體軍事指揮結構出現空洞。他形容，解放軍的高階領導層幾乎遭到「系統性摧毀」，使外界不得不質疑，北京是否仍具備執行高度複雜軍事行動的實際能力。

他強調，現代戰爭，尤其是涉及空軍、陸軍與海軍的聯合作戰，仰賴高度穩定的指揮鏈、清楚的權責分工與長時間的協調磨合。在高層將領頻繁遭整肅、組織氣氛瀰漫不安的情況下，任何大規模軍事行動都存在極高風險。

針對外界普遍認為北京已為戰爭設定明確時間表，甚至預期中國可能在未來數年內對台灣採取軍事行動，章家敦直言，這類看法未必符合解放軍當前的實際狀態。他指出，在如此混亂的指揮環境下，很難想像北京能順利發動一場需要空、陸、海三軍高度協同的作戰行動。

中國軍方能力受損，戰爭風險卻隨之升高？

「在這樣的狀態下，我實在不知道要如何發動一場空、陸、海聯合作戰，」章家敦直言，並認為這樣的現實，動搖了外界對中國「按表操課、依既定時程開戰」的假設。

不過，章家敦同時提醒，解放軍指揮能力受損，並不意味著戰爭風險隨之降低。相反地，他認為，在內部權力結構動盪的情況下，中國共產黨總書記習近平反而更有誘因對外維持高張力態勢，以轉移內部壓力、鞏固最高權威。

章家敦指出，當決策權高度集中於個人，而體制內部又充滿不安全感與政治清算氛圍時，任何軍事或外交摩擦，都更容易因資訊失真、層層過濾或過度迎合上意而導致誤判。他認為，這樣的體制不僅難以及時降溫衝突，甚至可能在關鍵時刻「踩不住煞車」。

中國正在製造一個更容易出錯的危險結構

他進一步分析，中國政治體系的不穩定，使北京在危機初期就喪失調整空間，一旦某起事件處理失當，後續要降級、止損的難度將大幅提高。「如果發生誤判，而其中一個事件失控，他未必還有能力讓局勢降溫，」章家敦警告。

章家敦在訪談中多次強調，當前最值得關注的，並非中國是否已準備好打一場全面戰爭，而是高度集權、內部整肅頻繁的決策環境，是否正在製造一個更容易出錯、且一旦出錯就難以回頭的危險結構，使任何看似有限的衝突，都可能迅速升高為區域甚至全球層級的重大危機。

