張又俠遭調查 美智庫學者：恐強化「忠誠最重要」的趨勢

中共軍委副主席張又俠落馬的真正原因持續引發外界揣測與討論。在張又俠遭調查後，中共中央軍委領導班子7人只剩下2人，分別是軍委主席習近平和副主席張升民。美國智庫蘭德公司台灣政策倡議主任郭泓均今天(29日)接受央廣訪問時表示，張又俠被捕降低中央軍委決策品質，戰區司令部仍如常運作，但是習近平近年清洗大量高階將領，抹去許多制度性知識、組織能力與戰略建議管道，這也令人懷疑習近平能否憑一己之力推動解放軍現代化進程。

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，對其立案調查。這是習近平對解放軍部隊進行反腐整肅行動以來，最新、也是層級最高的一次軍方高層清洗。

張又俠在解放軍內部備受尊敬、能力不俗，又與習近平關係密切；國際媒體解讀，張又俠落馬後，意味美國失去長期努力建立的高階溝通管道，也少了可以避免衝突與誤會的窗口。

張又俠遭逮捕引發國際高度關注，郭泓均表示，即便與習近平關係親近、在軍中富有威望，但這些因素都不能讓張又俠免於被調查，這也傳達出在解放軍體系中到底什麼才是被重視的價值，軍官又如何獲得晉升？郭泓均說，張又俠落馬可能會強化在解放軍中要升遷的重要關鍵是「忠誠度」的趨勢，將會打擊某些群體，也就是實際上相當有能力的軍官的士氣。

郭泓均也指出，解放軍持續推動現代化的趨勢不變，但是習近平的幾次清洗顯示，他不信任高階將領；因此習近平短期內可能會將領導重心放在鞏固自己在軍中支持，及獲得更廣泛國內政治的基礎上。

張又俠遭清洗的真相不易探究，各方解讀不一，有分析指出解放軍攻台可能因此延後5年；外界關注張又俠落馬對共軍犯台時程的影響。

對此，郭泓均不認為習近平已確定「必然在2027年犯台」的計畫，他認為這比較像是戰備期限，要求解放軍在2027年之前達到應具備的能力。郭泓均表示，這不代表中共一定會在2027年攻台，因此也很難精準判斷張又俠事件對解放軍相關計畫的影響程度。

不過，郭泓均表示，「清洗」預料會在解放軍體系製造高度不確定性，解放軍需要填補空缺的領導職位，並重新穩定體系；這種不確定性將拖慢作戰計畫與工作進度。他指出，若新上位者被期待將「忠誠」置於其他價值之上，那可能會見到一些解放軍將領為了前途，刻意向上呈報過於激進或樂觀的解放軍軍力評估；而隨著傳給習近平資訊的方向不同，可能會影響習近平進而相信某些建議，因此強化做出攻擊的決定。(編輯：沈鎮江)