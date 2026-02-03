張又俠遭逮共軍集體沉默！專家揭「恐為無聲政變」

國際中心／李筱舲報導



中國國家主席習近平進行政權大清洗，中央軍委副主席張又俠遭控涉貪及洩漏核武機密被冠上「叛國罪名」而落馬。然而，這波整頓卻讓共軍內部異常冷淡，資深媒體人謝步智分析，相較以往高層被捕後各界迅速「表忠輸誠」，中共解放軍這次集體沉默長達3、4天，宛如是在做「無聲的抗議」，似乎顯示著習近平的軍權勢力已出現動盪和危機。





張又俠落馬解放軍「集體沉默4天」！專家曝：不尋常…恐為習近平執政危機

資深媒體人謝步智分析張又俠被捕一案，其實正暴露了習近平的政權危機。（圖／翻攝自謝步智臉書）

謝步智分析張又俠落馬案「形同暴露習近平的權力危機」

謝步智近日在矢板明夫的節目中指出，在過去中共高層被捕的案例中，北京當局都是隔了一段時間才對外公佈消息，但這次張又俠落馬一事卻公布的這麼快，代表背後可能有很大的因素，讓習近平想藉此儘快平息。謝步智分析，在1月24日公佈整肅張又俠的消息之後，也形同暴露了習近平的危機，張又俠不僅是紅二代，又是除了習近平之外最高層級的軍方將領。名義上習近平是軍委主席，但事實上領導軍方實權的是張又俠。

廣告 廣告

張又俠落馬解放軍「集體沉默4天」！專家曝：不尋常…恐為習近平執政危機

張又俠落馬後，中共解放軍有別以往「表忠輸誠」，而是出現達3到4天的集體失聲，此舉宛如是「無聲的抗議」。（圖／路透提供）

習近平政權整肅 解放軍異常集體沉默4天做「無聲的抗議」

謝步智表示，張又俠在軍中有57年的資歷，從小兵一路做到高位，還參加過對越南戰爭的諒山戰役，加上父親為開國將領，在57年間培養了大量軍中人才，如今張又俠被捕，中國軍方已經沒有能夠受眾人信服、且具備實戰經驗的將領。然而，張又俠落馬消息公布後，整個解放軍系統竟長達3、4天的失聲，而不是集體對習近平表態效忠，這並不尋常。謝步智指出，在中共政治的潛規則中，「不表態」也有「反對」或「觀望」的含意，這對極度重視權威的習近平而言，無疑是巨大的政治警訊。

張又俠落馬解放軍「集體沉默4天」！專家曝：不尋常…恐為習近平執政危機

習近平親手拔除張又俠，與「紅二代」徹底決裂。（圖／路透提供）

習近平親手拔除張又俠 正式與「紅二代」決裂

此外，張又俠和習近平同為紅二代出身，彼此是軍中「最後」且為「最重要」的盟友，習近平卻選擇親手拔除張又俠，此舉也意味習近平正式與「紅二代」徹底決裂。謝步智認為，這一波整肅來得急促且手段猛烈，顯示中共目前的政權背後，可能有不可控的勢力和危機迫使習近平必須先下手為強。然而，張又俠落馬所引發的軍心動盪和無聲的抗議，恐使習近平在未來的執政路上，面臨來自軍方勢力隱晦卻強烈的反撲。

原文出處：張又俠落馬解放軍「集體沉默4天」！專家曝：不尋常…恐為習近平執政危機

更多民視新聞報導

李貞秀爆「國籍爭議」！中配史雪燕解職恐重演？

袁惟仁病逝享年57歲！網淚崩：一個時代的逝去…

威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發

