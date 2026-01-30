張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅

國際中心／綜合報導

北京政壇爆發強震，國防部證實中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查。專家分析指出，此事件被視為「21世紀林彪事件」，核心衝突源於兩人對攻台戰略與習近平意見分歧，導致習以「政變式」手段清洗專業軍事將領，恐重創共軍戰力並加速體制崩潰。

中國政局於2026年開年即陷入動盪，一場針對軍方最高層的清洗行動震撼中南海。這場整肅始於1月中旬，張又俠缺席省部級幹部專題班後，有關其落馬的傳聞隨即甚囂塵上。官方隨後以罕見的迅雷不及掩耳之勢發布消息，打破中共政壇「刑不上正國級」的潛規則。《大紀元》特約記者橫河分析，這次繞過常規司法程序、由中央警衛局直接介入的行動，本質上是一場帶有濃厚「政變」色彩的權力清洗。

針對整肅起因，分析普遍認為「台灣問題」是引爆導火線。習近平將統一台灣視為其歷史定位的關鍵指標，然而張又俠作為軍中極少數具備實戰經驗且熟稔裝備的將領，對攻台計畫抱持務實且謹慎的評估，與習近平的急進目標形成巨大落差。美方觀察家認為，張又俠基於軍事專業提出的客觀建議，在強調「軍委主席負責制」的習近平眼中，被解讀為對最高權威的挑戰與抗命，導致雙方決裂。

此外，深層的派系矛盾與權力不安全感更加劇了這場鬥爭。橫河指出，自2025年三中全會傳出習近平健康亮紅燈後，外界盛傳張又俠曾聯手元老進行「程序性架空」，試圖維護改革開放路線。此舉觸動了習近平的敏感神經，從早期肅清劉源、劉亞洲等太子黨成員，到如今對多年的盟友張又俠開刀，顯示習近平對於權力分享與接班威脅懷有極度恐懼。

此次清洗對解放軍戰力的衝擊恐是毀滅性的。隨著張、劉兩位實戰派高層倒台，軍中專業人才凋零，新一代將領在「忠誠高於專業」的政治氛圍下，多採取「躺平」的消極態度。這導致中共雖在對台言論上維持強硬，但實際的軍種協同作戰與指揮體系恐已出現斷層，系統運作面臨嚴峻挑戰。

目前中國各地官場對此事件保持詭異的沉默，觀望氣氛猶如1989年六四前夕。中紀委網站公告發布後又撤回的異常舉動，更佐證了黨內機制的失靈。橫河總結，這場清洗雖讓習近平短期內定於一尊，但也剷除了體制內最後的糾錯力量。當改良路徑全斷，這不僅是將領更迭，更可能是中共體制走向崩潰的關鍵轉捩點。

