張又俠陽奉陰違？學者分析：台灣議題、軍事戰略與習「矛盾」

美國保守派智庫「詹姆斯敦基金會」資深研究員、台灣學者湯廣正分析：中共中央軍事委員會前副主席張又俠（左）遭到「清洗」的原因，根源於與總書記習近平（右）在軍事政策及戰略目標上的分歧。 圖:翻攝自X(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 美國保守派智庫「詹姆斯敦基金會」（Jamestown Foundation）26日刊登資深研究員、台灣學者湯廣正（K. Tristan Tang）撰寫的文章，指出中共中央軍事委員會前副主席張又俠遭到「清洗」的原因，根源於與總書記習近平在軍事政策及戰略目標上的分歧。文章分析這場政治鬥爭的深層原因，並對台灣問題的未來發展提出關鍵觀察。

湯廣正認為，張又俠作為中共高層軍事領導人，曾在軍隊現代化及國防戰略中扮演重要角色。然而，張與習在解放軍建設的優先事項及時間表上存在顯著分歧。習近平在其軍事政策中強調2027年達成「奪台能力」，而張則認為2035年後才是更為務實的目標，並未將習近平的2027年要求視為核心目標。

此一分歧不僅反映中共內部對軍事規劃的不同看法，也顯示出兩人在台灣議題上的戰略取向存在矛盾。習近平將台灣問題視為其政治遺產的重要部分，並以「加速統一」作為施政目標之一。然而，張又俠的觀點則偏向長期準備，認為應避免因過於激進的時間表而導致戰略風險升高。

文章進一步分析，張又俠的下台可能是習近平鞏固軍權、消除異己的一部分，但也凸顯出中共內部對台灣議題的路線分歧。這對台灣而言具有重要啟示：北京在未來數年內是否會採取更激進或更謹慎的對台政策，可能取決於習近平能否完全壓制內部不同聲音。

湯廣正是《詹姆斯敦基金會》的資深研究員，同時也是社團法人安全臺灣學會副研究員、國立臺灣大學中國大陸研究中心副研究員、美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）非常駐研究員(2026 Nonresident Vasey Fellow)及青年領袖計畫成員、臺灣國防研究倡議共同創辦人暨兵棋推演計畫主持人、KTT的科普兵推設計者。湯廣正的研究領域為解放軍、中國軍工產業及中國外交，其分析文章以詳實資料和深入觀察見長。此次發表文章不僅揭示中共內部權力結構的動態，更提醒台灣在面對北京壓力時需保持高度警覺，並持續強化自身防衛能力與國際合作。

張又俠落馬事件，凸顯台灣問題在中共內部政治鬥爭中的核心地位，也讓外界更加關注北京未來對台政策的走向及其潛在影響。

