張又俠「不缺錢和權」卻被爆賣國才出事？他曝中共整肅SOP：重點不在是真是假

習近平近日發起解放軍整肅行動。圖／新華社

中共官媒《解放軍報》近日證實，中共中央軍委第一副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，因此中央決定立案調查。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析指出，張又俠落馬事件，短期內或可降低中國的軍事冒進風險，但在權力高度集中、制衡機制弱化的結構下，中長期反而可能孕育出更難預測的決策風險，相關發展仍將持續牽動台海及周邊地區的安全情勢。

核工業大佬先落馬…外媒披露張又俠涉「出賣核機密」遭查！

矢板明夫近日在臉書上發文並引述《華爾街日報》（The Wall Street Journal）近日報導指出，其實早在中共中央尚未正式對外公布張又俠遭調查前，當局私下就已向部分高級官員通報張又俠所涉「罪行」不只是貪腐，還包括「向美國出賣中國核武器相關機密」等重大指控，報導還稱相關線索部分來自此前已被官方宣布接受調查的中國核工業集團前總經理顧軍，順藤摸瓜才牽出張又俠。

廣告 廣告

不過，矢板明夫表示，這樣的說法卻引發外界質疑：「張又俠這個級別的高官，不缺錢、不缺權勢、更不缺生活享受，他完全沒有必要為了經濟利益鋌而走險，說是為了政治利益，也沒什麼說服力」，矢板明夫認為，真正合理的解釋並非張又俠「為什麼會賣國」，而是「為什麼必須被說成賣國」。

張又俠是曾和習近平稱兄道弟的紅二代。圖／東方IC

「叛國」指控在中共整肅史中有什麼象徵意義？

矢板明夫直言，在中共高層權力鬥爭與整肅過程中，「叛國」始終是最具殺傷力的指控，他以歷史上的整肅事件舉例，彭德懷在政治鬥爭中曾被指控「勾結蘇聯」；趙紫陽下台後也一度被塑造成與美國勢力有所聯繫的「間諜」，這樣的指控不僅能迅速壓制同情聲音，也有助於動員民族主義情緒，為後續嚴厲處置提供「名正言順」。

外媒這麼快就得到獨家內幕？矢板明夫：非單純調查結果

矢板明夫以曾在北京10年的採訪經驗直言，《華爾街日報》此次報導的資訊來源與生成方式，更像是中共「出口轉內銷」的輿論操作模式，他認為，受中國高度監控的外國媒體與記者，基本不可能在高官剛落馬之際就憑自身人脈，獲得如此機密的內容：「這類消息，往往不是記者主動查出來的，而是被『請去喝咖啡』時聽來的。」

矢板明夫也回顧過去中國前公安部部長周永康違紀案爆發前夕，他曾親眼目睹官方背景人士在咖啡館、飯店大廳等非正式場合主動向外媒透露大量內幕，由外媒率先披露再被中國內部輿論引用，就是為了「打倒周永康」的政治行動增加正當性與「國際背書」：「重點不在於某篇報導是真是假，而在於它是否正在服務某種政治需要， 因此，這不只是對張又俠個人的定性，更是一場精心設計的宣傳敘事。」

軍中清洗衝擊權力結構 短期或降冒進風險

矢板明夫直言，張又俠的落馬，代表習近平主導的軍中清洗短期內可能削弱解放軍戰力，對台海局勢形成一定程度的降溫，矢板明夫也為此提供3大關鍵原因。首先，解放軍在未來1、2年間勢必需要進行內部整肅與「清理餘毒」，高階將領此時讓人自保，很難對外發動大規模軍事行動。

其次，張又俠、何衛東、林向陽等多名具實戰與組織經驗的將領陸續遭清洗，短期內恐造成解放軍出現「無人可用、無人敢用」的局面，影響戰力。最後，中共反腐行動持續十餘年，卻出現「越反越腐」的觀感，加上多名遭查將領都由習近平親手提拔，顯然衝擊最高權力的威信：「黨中央說話和做事沒有公信力，那麼以後再搞政治動員，例如再以『統一台灣』作為號召，是否仍有人真心相信，恐怕要打上問號。」

張又俠遭整肅。圖／翻攝自X／@__Inty__

直接換一批新人上台！與戰爭型態轉變成新變數

不過，矢板明夫也警告，上述影響多屬短期效應，從中長期來看，風險反而可能上升，隨著劉源、王岐山、劉鶴等人相繼淡出權力核心，如今就連被視為少數與習近平有長期交情的張又俠都落馬，能對習近平直言相諫的「能臣」越來越少，未來被重用的軍中幹部，恐更偏向「越會揣摩上意越能往上爬」而不再注重專業判斷，導致資訊層層過濾，極有可能讓習近平更進一步與現實脫節。

矢板明夫認為，最值得警惕的是，現代戰爭型態已由傳統兵力對抗，轉向無人機、電子戰、網路戰與系統整合，此次軍中大規模清洗，可以說是以激進方式淘汰舊世代的將領，換上一批年輕、對新科技接受度更高的指揮層，可能成為解放軍的新優勢，也是台灣與周邊國家最需高度關注的風險之一。



回到原文

更多鏡報報導

中國將領張又俠「被消失」真相！遭爆洩核武機密給美國 惹怒習近平

中共最怕的不是美國？「紅二代落馬」揭權力危機…學者：習近平怕軍中被滲透

習近平動手「紅二代」也難全身而退？軍中「老大哥」遭調查…中共軍方爆清算

賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答