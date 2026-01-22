張又俠、劉振立及鐘紹軍同時被抓? 傳習大清洗17人 專家 : 中共內部已通報

張又俠、劉振立缺席省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班開班式。 圖：翻攝自 X David Tsai/蔡慎坤

[Newtalk新聞] 中共昨日在中央黨校（國家行政學院）舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表講話。然而，《央視新聞》聯播畫面顯示，多名政治局委員缺席。

據報導，未出席開班式的中共中央政治局委員包括中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞及國務院副總理何立峰。其中，何立峰因前往瑞士出席世界經濟論壇 ( WEF 2026 ) 年會缺席，其餘 3 人缺席原因不明。馬興瑞此前多次缺席重要會議，外界認為其已出事。石泰峰最後一次公開露面是在 1 月 15 日主持全國組織部長會議。

廣告 廣告

分析認為，若倒查繼續深入，最終可能指向張又俠。外界傳聞，他與習近平關係緊張。 圖:翻攝自X帳號@cskun1989

同時，中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立也缺席開班式。《央視》報導中，中央軍委出席人員僅提及「中央軍委副主席」，未提及其他軍委委員。劉振立目前為除習近平、張又俠、張升民之外的僅存中央軍委委員。

X《David Tsai / 蔡慎坤》指出，張又俠、劉振立及鐘紹軍同時被抓，張又俠的所有家人也涉及此事件，中共內部已通報。張又俠除了缺席本次省部級研討班，還缺席了原定的國防大學年度活動。此外，原副總參謀長隗福臨上將去世，其張又俠送的花圈也被臨時拆除。

鐘紹軍被外界認為是習近平的「大秘」，如今官位皆失傳出落馬。 圖：翻攝自Ｘ

X《David Tsai / 蔡慎坤》稱，張又俠被抓消息最先由旅居日本的「魯社長」散出，原因是其缺席如此重要會議極不尋常。雖然張又俠的秘書否認消息，但傳聞升級，甚至指出王小洪特勤局抓捕軍方人馬，包括剛獲釋的鐘紹軍再度被抓，一次抓捕 17 人。不過上述消息都尚未受到證實。

X《 KUNLUN 昆侖》推測若習近平拿下張友俠的消息屬實，象徵著他對中國軍隊的清洗重組，進行到第四輪，在這之前軍中清洗輪次如下：第一輪：清洗江澤民代理人郭伯雄、徐才厚；第二輪：清洗胡錦濤代理人房峰輝、張陽；第三輪：完成七大軍區向五大戰區改造，清除毛澤東及鄧小平遺留軍事痕跡；第四輪：清洗習近平自身代理人何衛東、張又俠。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中美若戰 美軍數周內就達「崩潰點」! 美最新AI兵推 : 9成戰機初期就被摧毀

解放軍最大震撼! 張又俠疑遭清洗落馬 神秘缺席北京會議 「這封信」害了他?