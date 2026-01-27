張又俠「錢權不缺」被控賣國？他曝中共鬥爭真相

國際中心／李筱舲報導



近日《華爾街日報》（The Wall Street Journal）披露中共中央軍委副主席張又俠因涉貪及向美國洩漏核武機密而落馬，引發國際震撼。報導指出，中共內部通報其罪行包括結黨營私，且線索疑源於中國核工業集團前總經理顧軍。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫提出質疑，認為此報導充滿「出口轉內銷」的色彩，極可能是中共官方刻意向外媒放風，藉此為權力鬥爭披上正當性外衣。





張又俠「錢權不缺」卻背叛國罪名？矢板明夫：這是中共「精心設計宣傳敘事」

矢板明夫針對張又俠背上「叛國」罪名做出分析。（圖／翻攝自矢板明夫俱樂部臉書）

複製彭德懷、趙紫陽模式？矢板明夫揭中共「政治清洗」套路



矢板明夫昨（26）日在臉書發文指出，在中國政治傳統中，整肅高層最致命的指控向來是「叛國」而非貪腐。張又俠身為軍方高層，無需為了經濟利益鋌而走險出賣國家，說是政治利益也沒有說服力。因此重點不在於他是否賣國，而是他「為什麼必須被說成賣國」。矢板明夫指出，過去彭德懷與趙紫陽等人在整肅過程中，都曾被冠以「勾結外國勢力」的罪名，這類指控能迅速壓制同情聲音並動員民族主義情緒，讓高層的政治清洗顯得名正言順。

矢板明夫揭開中共操作外媒的輿論戰術。（圖／翻攝自矢板明夫俱樂部臉書）

從「喝咖啡」到「國際背書」：揭開中共操作外媒的輿論戰術



矢板明夫過去在北京曾有十年的採訪經驗，他直言外國記者在嚴密監控下，極難在短時間內自行挖出此類高度機密。他分享過去跑周永康案的經歷，強調官方背景人士常主動約記者「喝咖啡」並精準放消息，目的在於讓報導先經外國媒體刊出後回流國內，讓權力鬥爭多上一層正當性及「國際背書」。對於張又俠墜馬，矢板明夫認為這是一場精心設計的宣傳敘事，面對「出賣核機密」這類極端指控應提高警覺，避免誤信中國大外宣所鋪陳的情緒和結論。

原文出處：張又俠「錢權不缺」卻背叛國罪名？矢板明夫：這是中共「精心設計宣傳敘事」

