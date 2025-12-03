張口僅2公分也能裝假牙？「數位口掃技術」助重拾笑容

中山醫學大學附設醫院自2025年3月起導入數位口內掃描技術，成為全台首批將此技術應用於口腔癌術後假牙重建的醫療團隊之一，即使患者張口度僅約2公分，也能成功製作客製化假牙，讓患者重拾微笑與咀嚼功能。

中山附醫文心院區潘裕華副院長之口腔醫療團隊以數位口掃技術搭配臨時活動假牙設計，逐步恢復其咬合高度與臉型比例。（圖／中山附醫）

對口腔癌術後患者而言，治癒癌症只是康復旅程的開始。許多經歷口腔顎面外科手術、放射線及化學治療的病患，術後因組織纖維化或重建手術影響，張口度大幅受限，導致無法順利進食、說話或微笑，生活品質嚴重下降。傳統活動假牙製作需要患者張口達3.5至4公分以上才能完成印模，對張口受限的口腔癌患者而言幾乎不可能達成。

中山附醫文心院區潘裕華副院長表示，數位口掃技術不同於傳統印模需使用矽膠材與印模托盤，而是透過光學鏡頭即時擷取三維影像，以高解析3D掃描及CAD/CAM數位設計，採「分區、小角度」的方式逐步掃描，取得高精度的口腔模型，進而製作符合個人解剖特徵的活動假牙。

「數位口掃技術能即時修正模型誤差，減少患者重複取模與交付次數，縮短製作時間，也降低感染風險。」潘裕華指出，截至10月底，醫療團隊已協助近20位病患成功重建口腔功能，使患者重新享受咀嚼與說話的樂趣。

中山附醫文心院區潘裕華副院長。（圖／中山附醫）

一位64歲的張姓患者因右上顎鱗狀細胞癌接受上顎骨廣泛切除與重建手術，術後張口僅2公分完全無法正常咀嚼，也因放療不適合植牙。潘裕華帶領的口腔醫療團隊以數位口掃技術搭配臨時活動假牙設計，逐步恢復其咬合高度與臉型比例。「當患者張先生首次戴上新假牙時，對著鏡子露出久違的笑容，雖然只露出下排牙齒，但患者眼中仍然閃爍著光亮。」潘裕華回憶說道。

潘裕華表示，未來此技術將擴展至放射線治療後口乾症患者、顎骨重建術後病患及神經性或臥床造成張口受限者的假牙製作，並結合面部掃描與數位面弓技術，以獲得更高的製作精度。他強調，這是一項讓精準醫療真正走進病人口中的技術突破，也象徵中山附醫在智慧牙科與臨床應用整合上的重要里程碑。

