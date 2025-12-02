張口2公分也能有笑容 中山附醫「數位口掃」助口腔癌患者找回生活品質

張口2公分也能有笑容，中山附醫文心院區副院長潘裕華運用「數位口掃」，幫助口腔癌患者找回生活品質。（圖：中山附醫提供）

不少口腔癌患者，歷經口腔顎面外科手術、放療及化療，術後組織纖維化，張口度約剩2公分，無法順利進食、說話或微笑。中山附醫3月起，將數位口內掃描技術，運用在口腔癌患者術後假牙重建，分區、小角度，逐步掃描，取得高精度口腔模型，製作活動假牙，截至10月底，近20名病患重建口腔功能，找回咀嚼與說話的樂趣。

中山附醫文心院區副院長潘裕華表示，一般牙科印模製作的傳統活動假牙，患者需張口達3.5公分至4公分以上，才能完成印模，但對張口受限的口腔癌病患，幾乎是不可能的任務。為解決這項臨床難題，中山附醫自2025年3月起，將數位口內掃描（Digital Intraoral Scanning）技術，運用在口腔癌患者術後的假牙重建，也是全台首批運用在口腔癌術後假牙重建的醫療團隊之一，與傳統印模須使用矽膠材與印模托盤不同的是，數位口掃技術透過光學鏡頭即時擷取三維影像，以高解析3D掃描及CAD/CAM數位設計，即使患者僅能張口2公分，也能採「分區、小角度」的方式逐步掃描，取得高精度的口腔模型，進而製作出符合個人解剖特徵的活動假牙。潘裕華指出，引進數位口內掃描技術，在數位流程方面能即時修正模型誤差，減少患者重複取模與交付次數，縮短製作時間，也降低感染風險，不僅成功讓患者在不增加痛苦的情況下，製作出符合個人解剖結構的客製化假牙，截至10月底為止，相關醫療團隊已協助近20名病患，成功重建口腔功能，重新享受咀嚼與說話的樂趣。

醫師舉例，一名64歲患者張先生，因右上顎鱗狀細胞癌，接受上顎骨廣泛切除與重建手術，術後張口僅2公分，完全無法正常咀嚼，也因放療緣故，不適合植牙，口腔醫療團隊以數位口掃技術，搭配臨時活動假牙設計（Interim Denture），逐步恢復其咬合高度與臉型比例。潘裕華說，當患者首次戴上新假牙，對著鏡子露出久違的笑容，雖然只露出下排牙齒，但看到患者眼中閃爍著光亮。

中山附醫指出，該技術的應用，改善口腔癌術後病患的生活品質，也呼應當前醫療數位轉型之趨勢，實踐「低侵入性治療」與「以病人為中心」的智慧醫療理念，潘裕華說，未來此技術將擴展至放射線治療後口乾症患者、顎骨重建術後病患及神經性或臥床造成張口受限者的假牙製作，並結合面部掃描與數位面弓技術，以獲得更高的製作精度。潘裕華強調，這是一項讓精準醫療真正走進病人口中的技術突破，更是象徵中山附醫在智慧牙科與臨床應用整合上的重要里程碑。（寇世菁報導）