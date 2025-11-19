張吉安曝范冰冰渴望出席金馬

導演張吉安（左）和白潤音19日出席《地母》媒體茶敘。（孫伊萱攝）

馬來西亞導演張吉安執導新片《地母》入圍本屆金馬最佳劇情片、女主角等8項大獎，他19日出席媒體茶敘透露，范冰冰非常希望能親自出席22日頒獎典禮，正做最後協調，回憶入圍公布當天，范冰冰邊講電話邊哭，激動表示曾在2007年以《心中有鬼》獲得金馬女配，一直盼望能再以女主角身分站上金馬舞台，這次入圍讓她重新燃起演戲的希望。

談到合作契機，張吉安表示，范冰冰2023年於新加坡影展看完《南巫》、《五月雪》後，便主動透過經紀人提出合作，但前2次都錯過會面，直到第3次才真正坐下談。他對范冰冰的第一印象是「比想像中更白、更美」，與自己想找素人演員的方向差距甚大，因此原本並未考慮她，范冰冰也清楚他鮮少與具明星光環的女演員合作。

但范冰冰以「三顧茅廬」的方式爭取角色，當得知角色需要黝黑、粗糙的外貌時，她主動表示「你可以摧毀我的臉」，願意讓鼻子變扁、膚色變黑、眼睛變小，並全程駐村3個月，與馬來西亞農夫共同生活，每天凌晨3點起床農作、清牛糞、煮飯，甚至學習「解降頭」，張吉安笑稱她「敬業到有點可怕」，全片更從未使用替身。

張吉安也透露，范冰冰從未談過片酬，還幫忙尋找投資方，可見她對這次演出的重視。片中飾演她兒子的白潤音則分享，范冰冰私下其實很放鬆，不拍戲時就躺著滑手機，但正式開拍時能立刻轉換成農婦狀態。張吉安補充，范冰冰沒上戲時經常在一旁敷面膜，甚至帶著一個裝了上千片面膜的行李箱，到片場分送給工作人員，整個劇組都很喜歡她。