張吉安親頒獎 范冰冰喜曬金馬后座

大陸女星范冰冰以電影《地母》拿下本屆金馬獎最佳女主角，可惜因工作行程衝突無法親赴典禮領獎，時隔1個多月，終於在2025結束前夕，在馬來西亞從導演張吉安手中接下屬於自己的獎座，她開心高舉頭上合照，趕在最後一天分享跨年心情：「2025，我交的作業！2026，踏馬而來！熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油！」

導演張吉安感性表示，在2025年結束前，以導演身分完成今年最後一項職責，親手將「最佳女主角」獎座交到女主角手中，意義格外深刻。憶起當下看著范冰冰雀躍捧起「金馬」，隨即又浮現她與劇組一同下鄉、在吉打駐村生活的點滴，他期盼作品明年能持續巡映至該去的地方，並以一刀不剪的完整版本與觀眾見面，同時也在歲末之際，感謝一年來並肩同行的工作夥伴，以及所有寬厚良善的人與事。

此外，該片亦獲台中市唯一小型藝術電影院「中山73」本月嚴選推薦，將擔任首輪藝術電影放映。同期上映的還包括法國影后白蘭雪蓋汀主演《格陵蘭雪女》，以及以日本江戶時代、百姓追求享樂生活為題的「浮世繪藝術」雙焦點單元，推出《春畫先生》、《浮世繪女兒》與《北齋：浮世繪傳奇》3部日本作品。