張君雅小妹妹升格當人妻！「甜曬一家三口」26歲真面目大變身

娛樂中心／綜合報導

廣告童星出身的「張君雅小妹妹」簡嘉芸，2005年因泡麵廣告中那頭可愛的捲髮與圓潤臉蛋火紅，成為許多人心中的經典形象。轉眼間，昔日的可愛小女孩如今已26歲，並在今（28）日於IG上宣布喜訊，正式升格人妻！她曬出與老公及愛犬的合照，甜蜜寫下：「一屋兩人、三餐、四季與一條歐告」，幸福氛圍滿溢，也立刻引來網友熱烈祝福。

「張君雅小妹妹」升格當人妻！甜曬一家三口「26歲真面目大變身正翻」

「張君雅小妹妹」曬出與老公的合照。（圖／翻攝自Threads ＠jiayun_0413）

廣告 廣告

簡嘉芸上傳多張婚紗照，只見她身穿純白洋裝、腳踩氣質高跟鞋，手捧粉色花束，與老公開心揮手合影；另一組照片則選在溜滑梯旁階梯拍攝，兩人手舉「囍」字氣球笑得燦爛，簡約卻不失浪漫，整組畫面洋溢甜蜜氣息。

「張君雅小妹妹」升格當人妻！甜曬一家三口「26歲真面目大變身正翻」

簡嘉芸上傳多張婚紗照，只見她身穿純白洋裝、腳踩氣質高跟鞋，手捧粉色花束，與老公開心揮手合影。（圖／翻攝自Threads ＠jiayun_0413）





事實上，簡嘉芸因「張君雅小妹妹」廣告一夕成名，甚至還曾客串偶像劇《惡作劇2吻》。隨著年齡增長，她淡出演藝圈，專注於學業，最終成為一名護理師。今年初，她在社群分享男友於跨年夜浪漫求婚的畫面，秀出玫瑰花與鑽戒，甜喊：「Yes I do（我願意）」。如今順利完成終身大事，也讓一路看著她長大的粉絲紛紛獻上祝福，感嘆「張君雅小妹妹真的長大了！」

原文出處：「張君雅小妹妹」升格當人妻！甜曬一家三口「26歲真面目大變身正翻」

更多民視新聞報導

風流渣男搞不定他的女人們？當眾撕衣掐奶全體震驚！《好運來-EP243精彩片段》

豆腐媽媽來了？中醫女神反撲成功贏回女兒監護權！《好運來-EP243精彩片段》

才否認在一起！ 郭忠祐、蔡家蓁突拋戀愛想法 鬆吐二人「最親關係」

