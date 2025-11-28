張君雅小妹妹登記結婚囉！曬出兩人與「歐告」合照祈願：願我們的日常，都溫柔且篤定

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

20年前家喻戶曉的廣告童星「張君雅小妹妹」簡嘉芸在今年跨年夜以「Yes I do!」發文表示接受男友求婚，並在昨（27）天發文表示已完成登記，成為人妻。

「張君雅小妹妹」簡嘉芸發文公布已在17日登記結婚，正式成為人妻。（圖／翻攝自簡嘉芸Threads）

簡嘉芸在社群平台Threads曬出登記結婚的照片，與老公、愛犬一同完成這個值得紀念的儀式，她也開心發文：「一屋兩人，三餐四季與一條歐告。」今天稍早則再度發出夫妻登記過程照片，透露兩人在11月17日就已登記結婚，並發文期許：「願我們的日常，都溫柔且篤定。」

「張君雅小妹妹」簡嘉芸發文公布已在17日登記結婚，夫妻倆與愛犬合照。（圖／翻攝自簡嘉芸Threads）

簡嘉芸在7歲以泡麵「張君雅小妹妹」主角一炮而紅，更在11歲時於鄭元暢、林依晨主演的電視劇《惡作劇二吻》中，客串喜歡直樹醫生、未來欲成為護理師的小病人。日後她真的考進護理系並順利畢業，成為一名職業護理師。

對此喜訊網友紛紛表示：「恭喜恭喜 要幸福喔」、「超棒的家庭組合」、「歐告最可愛」

