張君雅小妹妹結婚了！甜蜜登記照曝光

（記者周德瑄／綜合報導）廣告童星「張君雅小妹妹」簡嘉芸28日透過社群宣布結婚喜訊，正式升格人妻。26歲的她曬出與老公及愛犬的甜蜜合照，寫下「一屋兩人、三餐四季與一條歐告」，畫面溫馨可愛，吸引大批網友湧入祝福，直呼昔日童星長大了。

圖／昔日廣告童星「張君雅小妹妹」簡嘉芸28日宣布結婚喜訊。（翻攝自 簡嘉芸Threads）

簡嘉芸2005年憑藉泡麵廣告中的捲捲爆炸頭和Q彈臉頰爆紅，成為許多人童年的經典記憶。她隨後也曾客串演出偶像劇《惡作劇二吻》，不過隨著年紀增長，她選擇淡出演藝圈，將重心轉回課業，並在2018年從護專畢業，如願成為一名護理師。據悉，她當年看到劇中鄭元暢飾演的醫生角色，少女心情竇初開，便立志投入護理工作。

今年1月，簡嘉芸曾在社群分享男友跨年夜浪漫求婚的消息，開心秀出玫瑰花束與鑽戒，寫下「Yes I do」。如今她再度發文透露，其實早在17日就已登記結婚，並同步曝光多張甜蜜婚紗照，只見她身穿白色洋裝搭配高跟鞋，手捧粉色花束與老公在公車站燦笑揮手，另一組照片則在溜滑梯旁高舉「囍」字氣球，簡單卻充滿巧思。她也浪漫配文「願我們的日常，都溫柔且篤定」，讓粉絲們好替這位昔日童星開心。

