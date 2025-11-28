「張君雅小妹妹」升格人妻 曬結婚登記照甜蜜告白

昔日紅遍全台的童星「張君雅小妹妹」簡嘉芸日前與交往多年的男友登記結婚，如今已升格人妻了。（圖／翻攝自Threads／jiayun_0413）

曾因泡麵廣告爆紅的「張君雅小妹妹」前童星簡嘉芸，悄悄升格人妻了！簡嘉芸今（28）日於社群宣布與交往多年的男友正式登記結婚，並公開「一家三口」的幸福合照，引來大批網友湧入祝福。

簡嘉芸先後在社群平台Instagram和Threads曬出一系列結婚登記照片，只見她與先生留下幸福的樣子，身旁還有他們共同飼養的黑色愛犬陪同。簡嘉芸隨文寫下，「一屋兩人，三餐四季與一條歐告。」愛犬脖子上還掛著寫有「我是陪嫁」的布條，成為網友眼中最可愛的「證婚人」。而他們也在愛犬的陪伴下交換婚戒，三個「手掌」疊在一起，象徵正式成為一家人。

從簡嘉芸的文中得知，小倆口是在11月17日完成登記，她也二度發文並感性表示，「願我們的日常，都溫柔且篤定。」兩人除了在戶政事務所內拍照，也到附近戶外拍攝多張甜蜜合照，包括簡嘉芸手捧花束站在公車站旁揮手、於階梯上舉著囍字氣球等，畫面簡單卻洋溢幸福的氛圍。

曾是童星的簡嘉芸昔日憑藉泡麵廣告中的「張君雅小妹妹」紅遍全台。（圖／報系資料照）

現年26歲的簡嘉芸在2005年以捲髮造型、圓潤臉蛋出演泡麵廣告「張君雅小妹妹」一炮而紅，成為台灣人難忘的經典童星形象。簡嘉芸後續曾客串偶像劇《惡作劇二吻》、上綜藝節目，但並未持續走演藝路，而是選擇專注課業，在看到劇中醫生角色後萌生憧憬，最終立志成為護理師。直到2018年，簡嘉芸順利從護專畢業，也憑自律與運動成功瘦身，不時會透過社群分享生活點滴。

事實上，簡嘉芸在去年跨年夜就宣布男友向她求婚成功的消息，當時已吸引粉絲們湧入留言祝賀；如今她正式升格為人妻，許多網友紛紛留言，「陪嫁員太可愛了」、「最甜的一家三口」、「從小看到大，好替妳開心」、「祝福幸福長久」。

