「張君雅小妹妹」喜結良緣！無預警官宣結婚 全家福照曝

童星「張君雅小妹妹」簡嘉芸近日傳來喜訊，與交往多年的男友正式登記結婚，並在社交平台上分享了一系列幸福的結婚登記照片，吸引了大量網友的祝福。

簡嘉芸在Threads上發佈的照片中，展示了她和丈夫以及他們的可愛黑狗，狗狗的項圈上寫著「我是陪嫁」，增添了不少趣味。這對新人在愛犬面前互戴婚戒，並在結婚登記書前甜蜜合影，象徵著他們的家庭氛圍。

簡嘉芸還特別提到：「2025.11.17，願我們的日常，都溫柔且篤定。」這位26歲的童星因拍攝廣告而成名，雖然後來轉行成為專業護理師，但仍然不時在社群媒體上分享生活點滴。據了解，在去年的跨年夜，簡嘉芸透露男友求婚成功，這次的結婚消息再次引起熱議，網友們紛紛留言祝福，稱讚他們的幸福與可愛的家庭組合。

26歲的童星因拍攝廣告而成名，雖然後來轉行成為專業護理師，但仍然不時在社群媒體上分享生活點滴。 （資料圖／中天新聞）

