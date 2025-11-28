「張君雅小妹妹」嫁了！簡嘉芸甜曬結婚照

「張君雅小妹妹」簡嘉芸結婚。翻攝自Threads



2006年在泡麵廣告扮演「張君雅小妹妹」爆紅的童星簡嘉芸，當年以嬰兒肥的可愛臉蛋與爆炸頭造型深植人心，多年後她逐漸淡出演藝圈，只在《惡作劇二吻》與2017年綜藝節目中短暫亮相。如今女大十八變，越來越有氣質的她昨（11/27）宣布喜訊，與男友登記結婚，消息一出立刻獲得大批網友祝福。

簡嘉芸今年初才公開接受求婚，27日PO出與先生及愛犬的「一家三口」登記照，開心寫下「一屋兩人，三餐四季與一條歐告。」照片中夫妻甜蜜合影，愛犬也乖巧入鏡，還晒出兩人一狗掌心交疊以及婚戒照，氛圍溫暖。

她在今日再補上登記當天的照片，透露兩人已於本月17日正式成為夫妻，「願我們的日常，都溫柔且篤定」。

簡嘉芸曾因拍《惡作劇二吻》客串角色，看見鄭元暢飾演的直樹是醫生，萌發「想每天見到帥醫生」的念頭，因而立志成為護理人員，2018年從護專畢業後，從可愛圓潤的童星外型轉變為自律運動、成功打造理想體態的亮眼女孩，如今更迎來人生新篇章。

