「張君雅小妹妹」嫁作人妻！曬絕美婚照 「一家三口全家福」超甜

曾以「張君雅小妹妹」一角在台成為廣告明星的簡嘉芸，今（28日）在社群曬出登記結婚的照片，與網友共享新婚喜悅，她感性地寫下，「願我們的日常，都溫柔且篤定。」網友紛紛獻上祝福。

簡嘉芸上週一到戶政事務所登記結婚。翻攝threads@jiayun_0413

今年26歲的簡嘉芸，早在今年元旦就在社群公開答應男友求婚的好消息，更在上週一（17日）完成人生大事，到戶政事務所登記結婚。簡嘉芸不藏私地分享登記結婚的美照，還有一張她與老公都拿著童年時期的照片，在公園拍照，溫馨又童趣。

張君雅小妹妹已是護理師

簡嘉芸當年以「張君雅小妹妹」成為當紅廣告人物。翻攝YT

簡嘉芸2006年因為泡麵廣告聲名大噪，她的爆炸頭與可愛的圓臉頰更成招牌造型，不過簡家芸早已女大十八變，甚至因為客串《惡作劇2吻》，看著鄭元暢飾演的醫生，萌生護理師的夢想，而她也築夢成功，目前是一名專業的護理師。

張君雅小妹妹結婚了

簡嘉芸已登記結婚成為人妻。翻攝threads@jiayun_0413

簡嘉芸一家三口的照片超幸福。翻攝threads@jiayun_0413

而在今年完成結婚人生大事的她，昨也搶先曬出一家三口的「全家福」，幸福寫道，「一屋兩人，三餐四季與一條歐告（台語：黑狗，台語）。」道盡幸福日常。



