"張君雅小妹妹"曝喜訊! 升格氣質人妻甜曬婚照

生活中心／陳孟暄 蔡明政 台北報導



「張君雅小妹妹，你家的泡麵已經煮好了」，曾以泡麵廣告喊出知名度的「張君雅小妹妹」簡嘉芸，今年1月跨年夜，她在男友的浪漫求婚下表示「Yes I do」，昨天(28日)更在社群平台PO出結婚喜訊，並曬出跟老公的甜蜜合照，正式升格人妻，許多粉絲獻上祝福。

廣告台詞：「張君雅小妹妹，你家的泡麵已經煮好了，你阿嬤限你一分鐘內趕快回家吃」。



還記得這則廣告嗎?曾頂著爆炸頭，圓圓臉，古錐模樣在泡麵廣告爆紅的「張君雅小妹妹」簡嘉芸，女大十八變，昔日是可愛童星，如今更悄悄升格人妻。

廣告 廣告

女大十八變！「張君雅小妹妹」曝喜訊 化身氣質人妻甜曬婚照

女大十八變！「張君雅小妹妹」曝喜訊 化身氣質人妻甜曬婚照。(圖／threads:@jiayun_0413)

簡嘉芸28號在社群平台曬出老公與愛犬的照片，並寫下「一屋兩人，三餐四季與一條歐告」，愛犬的領巾上還印著「我是陪嫁」，成了最萌證婚人，兩人與狗狗，三個手掌疊在一起，象徵正式成為一家人。





簡嘉芸(2017.04.21)：「一年級的時候，然後他們想找那種臉比較古錐，比較圓潤圓潤的那一種，比較鄉土型的小孩，然後剛好那時候我就被挑中了」。

女大十八變！「張君雅小妹妹」曝喜訊 化身氣質人妻甜曬婚照

女大十八變！「張君雅小妹妹」曝喜訊 化身氣質人妻甜曬婚照。(圖／threads:@jiayun_0413)

8年前簡嘉芸受訪時還帶有一絲稚氣，如今她身穿白色洋裝搭配高跟鞋，手裡捧著粉色花束，和老公在公車站揮手燦笑，多了一份氣質，另一組照片，小倆口選在溜滑梯旁的階梯，高舉「囍」字氣球，幸福喜氣又帶點童趣。





今年1月跨年夜，才宣布男友浪漫求婚的喜訊，並寫下「Yes I do」，如今簡嘉芸順利完成終生大事，童年回憶悄悄長大成家，也讓粉絲們替她開心。





原文出處：女大十八變！「張君雅小妹妹」曝喜訊 化身氣質人妻甜曬婚照

更多民視新聞報導

陳美鳳澄清與邱澤緋聞 張清芳盛裝出席婚宴

沒去邱澤、許瑋甯婚禮！楊丞琳飛澳洲「化身暗黑燈光師」害羞畫面瘋傳

「張君雅小妹妹」升格人妻 曬結婚登記照甜蜜告白

