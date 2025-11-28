「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚

「張君雅小妹妹」簡嘉芸宣布登記結婚的好消息。（圖／翻攝自Threads）





2006年喊出知名度的「張君雅小妹妹」簡嘉芸今（28日）在社群宣布登記結婚的喜訊，還曬出一系列清新婚紗照，配上溫暖文字，完全可以看出她幸福的模樣。

簡嘉芸過去拍攝泡麵廣告，一聲聲「張君雅小妹妹」讓大家記憶猶新，因客串《惡作劇二吻》覺得醫生都如「江直樹」一樣帥氣，讓她決定從事護理人員。

昨日她便在Threads上曬出和老公與愛犬的照片，寫下：「一屋兩人，三餐四季與一條歐告。」而今日更是曬出了清新婚紗照，開心宣布在11月17日時候，就和老公登記結婚，並寫下：「願我們的日常，都溫柔且篤定。」



