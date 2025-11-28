「張君雅小妹妹」結婚！甜曬一家三口全家福 她幸福喊：溫柔且篤定

當年飾演「張君雅小妹妹」簡嘉芸近日宣布結婚喜訊，並曬出多張夫妻的甜蜜合照。（翻攝YT/jiayun_0413 threads）

台灣食品廠商過去拍攝過多部關於「張君雅小妹妹」的廣告，當時找來廣告童星簡嘉芸擔任主角，該角色活潑可愛的模樣，至今仍深植在大家心中。事隔多年，簡嘉芸這兩天在社群媒體po出結婚喜訊，並曬出跟老公甜蜜的婚戒合照，以及一家三口「全家福」，她還幸福直呼「願我們的日常，都溫柔且篤定」。

台灣維力食品於2005年推出廣告中，出現虛構人物「張君雅小妹妹」，當時找來童星簡嘉芸飾演，而她頂著一頭爆炸頭捲髮，加上可愛無俚頭的對話，讓不少人留下深刻的印象。至今廠商還不斷推出「張君雅小妹妹」系列的相關食品。

簡嘉芸近日宣布結婚喜訊，並曬出一家三口的甜蜜合照。（翻攝jiayun_0413 threads）

事隔多年，當年的「張君雅」簡嘉芸現在已年滿26歲，她今年元旦時在threads宣布答應男友求婚，昨（27）日宣布登記結婚的喜訊，並曬出跟毛小孩的一家三口「全家福」，「一屋兩人，三餐四季與一條歐告（黑狗，台語）🐕‍🦺🤍」。

簡嘉芸近日宣布結婚喜訊，並曬出多張甜蜜合照。（翻攝YT/jiayun_0413 threads）

除了昨天一家三口的合照外，簡嘉芸今天再度曬跟老公甜蜜的婚戒美照，並寫下登記結婚的時間為2025年11月17日，她也幸福直呼「願我們的日常，都溫柔且篤定」。

