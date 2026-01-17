張含韻1個月瘦2.5kg！不運動、照吃火鍋仍變輕 「16+8輕斷食」秘訣公開

大陸女星張含韻近日和粉絲分享自己的減重經驗，透過「16+8輕斷食」的方式調整飲食後，即使運動量不多，一個月仍減下約2～2.5公斤，腹部線條也變得比較明顯，減重方法引發網友熱烈討論。

張含韻解釋自己的減重法其實很單純，一天24小時中只有8小時可以進食，例如早上9點到下午5點，其餘16小時不進食，只喝水、黑咖啡或無糖茶。進食時間內不必刻意少吃，像火鍋、大腸麵線等食物都照吃，但會避開奶茶、蛋糕等高糖或含反式脂肪的甜食，避免腰腹脂肪堆積。她稱這種方式「不太辛苦」，比較容易持續下去，身體在空腹約12小時後，就會開始分解脂肪。

除了減重成果，張含韻也談到自己對身材的看法。她提到，早年曾為了變瘦，長時間只吃沙拉，連續三年下來反而出現暴食狀況，之後才慢慢調整心態，不再用極端方式對待飲食。她目前體重比過去最瘦時多了約7.5公斤，但整體體能狀態更好，拍攝打戲時也比較有力，強調「體重不定義美」，不刻意追求過瘦。

這套飲食方式在網路上引發不同聲音。有人透露自己親身經驗確實可行，但也有人說開始實施186後，發現會出現頭暈、沒力氣等狀況。醫師提醒，孕婦、青少年、糖尿病患者、胃部疾病患者及免疫力較低的人不適合嘗試，新手可先從「14+10」開始，並注意進食期間的營養攝取，若出現不適，應立即補充食物並就醫。

