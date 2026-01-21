張員瑛也愛吃！開心果杜拜巧克力爆紅 這些族群應謹慎食用

農曆春節將至，許多家庭桌上仍少不了堅果零嘴，開心果是許多人的首選，近期市面上也推出不少結合開心果的甜點，例如馬卡龍、冰淇淋等。在韓星之間風靡、女團IVE成員張員瑛激推的杜拜巧克力，也是以開心果製作的點心。營養師李婉萍日前於臉書指出，開心果營養價值豐富，屬於六大類食物中的油脂與堅果類。別看這小小的翠綠果實，它不僅富含優質植物性蛋白質與健康不飽和脂肪酸，更含有葉黃素與玉米黃素等珍貴抗氧化劑，是現代人護眼、保養心血管的天然補給品。然而，並非所有族群都適合吃開心果。

開心果富含優質植物性蛋白質與健康不飽和脂肪酸，更含有葉黃素與玉米黃素等珍貴抗氧化劑。示意圖：截自freepik

李婉萍表示，針對心血管保養，開心果富含的植物固醇與不飽和脂肪酸，適量食用有助於降低體內的壞膽固醇。對於糖尿病患者而言，開心果屬於低升糖指數食物，能有效幫助穩定血糖，是相對健康的零食選擇。此外，由於開心果含有豐富的膳食纖維與蛋白質，能增加飽足感、減少暴飲暴食，因此也是健身族群或減重者的理想點心；而其含有的葉黃素更能減少藍光對視網膜的傷害，對於長時間使用電子產品的低頭族來說，具備良好的護眼功能。

不過，開心果的熱量密度極高，李婉萍指出，每100公克高達601大卡，大約10顆就有32大卡，若無節制地食用，一周內胖一公斤並非難事。一般建議每日攝取量應控制在30公克左右，約為2湯匙白色塑膠湯匙的量，才能在補足營養的同時避免熱量超標。

並非所有人都適合大量攝取開心果。李婉萍提醒，對堅果過敏者、腸胃敏感或患有腸躁症的族群應避免或謹慎食用。特別是慢性腎臟病患者，由於開心果含有較高的鉀離子，務必控制攝取量以免影響腎功能運作。此外，開心果是堅果類，有些會高溫烘培，對於容易上火的人，不建議每日吃超過30公克。

在食用方式上，除了直接當零食，也可嘗試將其加入優格碗、綠拿鐵，或是壓碎後作為雞肉的裹粉，增加風味與健康脂肪的攝取。近期市面上風靡的「開心果口味杜拜巧克力」或「開心果奶蓋」雖然口感濃郁迷人，但仍應掌握適量原則，才能真正享受健康與美味的平衡。

