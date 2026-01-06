張員瑛偷交男朋友？突曬「親臉頰照」網驚喊嚇到了

娛樂中心／綜合報導



南韓知名大勢女團「IVE」21歲成員張員瑛（장원영），擁有甜美的外型、精緻的五官、以及不科學的身材比例，被外界封為「12頭身美少女」、「人間洋娃娃」。不過，近日她在社群上傳1組新照片中，卻有1張被小男孩親臉頰的照片，引發粉絲暴動，除了有部分人羨慕這名男孩外，也有人意外發現張員瑛的臉竟與這位男孩一樣大，完美顏值讓人超佩服。





張員瑛偷交男朋友？IG突曬「臉頰親親照」網一看羨慕了：那個人應該是我

張員瑛1日發出一系列美照，美翻全網。（圖／翻攝自IG ＠for_everyoung10）

廣告 廣告





張員瑛在本月1日發出一系列美照，當中包含了拍攝花絮、演唱會，及多張自拍照，不料在第5張照片中，卻驚見1名有著金捲髮的小男孩，一口直接往張員瑛的臉頰親下去，張員瑛還用手指著臉頰，彷彿在告訴男孩「親姐姐臉這邊」，讓人看得超羨慕。不過，在眾多網友投射羨慕眼光的同時，還可以發現，今年21歲的張員瑛，臉蛋竟與那位男孩一樣大，可見是真的「人間洋娃娃」。

張員瑛偷交男朋友？IG突曬「臉頰親親照」網一看羨慕了：那個人應該是我

1名有著金捲髮的小男孩，直接往張員瑛的臉頰親下去，讓網友們超羨慕。（圖／翻攝自IG ＠for_everyoung10）





一系列照片曝光，至今已湧入超過101萬網友朝聖，不少網友都直喊「第5張嚇到我了」、「那個人應該是我，不是他！」、「我要變小！我要變小！我要變小」、「太羨慕那個小男生了啊啊啊啊」、「這個小男孩在學校會被羨慕到爆」、「這已經可以驕傲一輩子了」、「太漂亮了」、「這臉也太小了吧」、「心臟爆擊」。

張員瑛偷交男朋友？IG突曬「臉頰親親照」網一看羨慕了：那個人應該是我

張員瑛美照湧入超過101萬網友朝聖。（圖／翻攝自IG ＠for_everyoung10）

















原文出處：張員瑛偷交男朋友？IG曬臉頰親親照「男主角是他」網一看羨慕了：我要變小

更多民視新聞報導

23歲中國女導演「柬埔寨墜樓身亡」！警曝暗黑疑點

青峰中國開唱「遭主辦威脅」！5大罪狀一次看

周潤發66歲愛妻罕見露面！驚人現況嚇壞網：保重身體

