張員瑛即將抵台！AAA亞洲明星盛典「超狂節目表曝光了」

張員瑛（右）、李俊昊聯手擔綱AAA亞洲明星盛典10周年活動主持人。（三立提供）

韓國指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來成立10周年，典禮將首次移師台灣舉辦。不僅為 AAA 首度登台，更選在高雄國家體育場連續兩日舉行，訂於12月6、7日登場。AAA自2016年啟動海外巡迴以來，曾在越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉與泰國曼谷舉辦，今年選擇台灣作為十周年舞台，主辦單位最終敲定可容納逾5萬名觀眾的高雄國家體育場，預料將創下史上最大規模。

AAA今年主持陣容同樣強勢，由IVE成員張員瑛與男神李俊昊聯手擔綱，其中張員瑛更是連年主持。12月6日為「2025 Asia Artist Awards」頒獎典禮，12月7日則推出「ACON 2025」，以雙日不同形式展現韓流娛樂能量，預計吸引海內外數萬名粉絲湧入高雄。

朴寶劍（左）、IU李知恩即將現身高雄。（三立提供）

已公布的出席名單星光熠熠，包括金曲歌王林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND ＆ CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER等頂尖音樂人；戲劇卡司則包含因《苦盡柑來遇見你》引爆話題的IU與朴寶劍，以及潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等，華麗陣容引爆期待。三立電視12月6日下午3點30分起，獨家直播藝人繞場與紅毯儀式，下午5點30分播出完整頒獎典禮；12月7日晚間6點則播出「ACON 2025」。

