張員瑛可愛喝手搖被捕捉！粉絲搶買「同款冬瓜檸檬」

南韓女團IVE成員張員瑛日前來台出席亞洲明星盛典，被拍到在台下品嚐台灣手搖飲老賴茶棧的冬瓜檸檬。（圖／翻攝自張員瑛 IG）





南韓女團IVE成員張員瑛日前來台出席亞洲明星盛典，被拍到在台下品嚐台灣手搖飲老賴茶棧的冬瓜檸檬，而她先前來台也點名珍煮丹的西瓜烏龍茶，引發粉絲熱烈討論。

拿起手搖飲，大口喝飲料，看起來超滿足，人間洋娃娃張員瑛日前來台出席亞洲明星盛典，被拍到喝手搖飲，原來他手上的就是手搖飲店老賴茶棧「冬瓜檸檬」和「冬瓜烏龍」，而且都點「全糖多冰」掀起風潮，而老賴茶棧也特地發文寫下，員瑛公主同款老賴冬瓜檸檬，超好喝喲還附上粉紅色愛心。

韓團IVE成員張員瑛(2025.06)：「我想喝西瓜烏龍茶，好像高雄才有。」

過去張員瑛就曾點名飲料店珍煮丹的西瓜烏龍茶，讓飲品一夕爆紅，大家都指名要喝和女神同款。

男團Super Junior成員東海：「Hey gir gir gir gir gir girl，我睜開眼就想到你。」

來台韓國藝人都被台灣手搖飲吸引，也有各自愛好，像是Super Junior的東海則是喜歡龜記茗品「蘋果紅萱」以及「紅柚翡翠」，還必須是三分糖微冰。

歌手Rosévs、Bruno Mars APT.：「APTAPT，APTAPT。」

還有Blackpink成員Rosé，上次來台舉辦演唱會，喝的就是50嵐「波霸鮮奶茶」，偶像們帶動買氣，也讓店家生意越來越旺。



