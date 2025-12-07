張員瑛喝哪杯手搖爆紅？朴寶劍豐收兩座CP獎 AAA盛會網路聲量飆2萬！亮點話題一次看

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

南台灣引爆星光狂潮！由韓國STARNEWS舉辦的年度戲劇與音樂盛會「AAA亞洲明星盛會（Asia Artist Awards）」正式邁入第10週年，今年AAA首度移師台灣，於12月6日在高雄世運主場館盛大展開。

這場集結了亞洲頂級巨星的頒獎典禮，卡司陣容空前豪華：由IVE張員瑛與2PM李俊昊擔任主持，匯集了IU、朴寶劍、潤娥等影劇界人氣巨星，更邀來Stray Kids、LE SSERAFIM、RIIZE等頂級K-pop偶像團體，以及華語天王林俊傑。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「AAA」相關話題自12月6日至7日下午1點，討論聲量已突破2萬筆，「朴寶劍、李俊昊、張員瑛、林俊傑、舒華」等關鍵字也迅速成為社群熱議焦點。馬上跟著《網路溫度計DailyView》一起來重溫AAA精彩瞬間吧！

前後螢幕女友同框！朴寶劍連奪兩座CP獎 牽手IU、金裕貞領獎

典禮上最具話題性的「名場面」，無疑是韓國男星朴寶劍一人獨攬兩座CP獎，被粉絲戲稱為「前女友和現女友在高雄名場面同框」！朴寶劍先是憑藉夯劇《苦盡柑來遇見你》與IU共同獲得 「最佳CP獎」，隨後最引爆全場的「10週年傳奇CP獎」頒給了《雲畫的月光》經典組合：朴寶劍與金裕貞。這對相隔近10年再度同台的螢幕情侶，被念到名字時都露出驚訝神情，隨後自然地牽起彼此的手走上舞台，並對著鏡頭默契比出愛心，讓現場粉絲尖叫聲停不住。

JJ林俊傑、WOODZ跨界合體 中文對唱背對背擁抱

在AAA頒獎典禮的出席藝人名單揭曉時，不少人好奇為何華語天王林俊傑會出現在一眾韓國藝人當中。沒想到當晚他不僅獲得了「2025年度藝人獎」，還深情演唱了經典歌曲〈修煉愛情〉，引發全場大合唱，將氣氛推向高潮。

最令人驚喜的時刻，莫過於他合體韓星WOODZ（曹承衍），兩人深情合唱了歌曲〈背對背擁抱〉。WOODZ標準流暢的中文發音，搭配兩位歌手投入的演出，讓全場5萬粉絲陶醉其中，連韓國團體Cortis的成員趙雨凡也忍不住跟唱，網友紛紛直呼：「JJ唱得太好了吧」、「趙雨凡嘴巴張張哈哈哈」、「現場真的好聽到不行」。

許多人也對WOODZ的中文標準程度感到驚訝，事實上，他早在2014年便透過中國樂華娛樂旗下的男團UNIQ出道（成員包含王一博），經常釋出雙語版本的歌曲，因此中文發音基礎紮實。此外，WOODZ在現場也演唱了其熱門曲〈Drowing〉，完美呈現了三段高音的精湛唱功，獲得網友一致激讚：「不是粉絲 但在現場覺得真的是本日第一」、「狀態好到不行，全開麥真的是有夠讚」。

葉舒華高喊「我是誰」氣氛狂熱！對IU真情告白超甜撒嬌

台灣女兒葉舒華此次獨身參與AAA盛會，依然獲得全場台灣粉絲的熱情應援。她拿下Best Choice獎項後，一上台便驕傲大喊：「我是誰」，瞬間獲得全場5萬人齊聲回應：「葉舒華！」熱烈的氣氛顯示了她在台的超高人氣。

在採訪環節，舒華更公開對她的本命IU進行真情告白：「IU前輩，我真的非常喜歡妳...會努力成為像妳一樣的人。」隨後，她更興奮地在現場當場重現《苦盡柑來遇見你》中金宣虎的招牌眨眼動作，IU也微笑回應，兩位女神級偶像之間超可愛的甜蜜互動，成為當晚最融化人心的名場面。

IU橫掃傳奇大賞！謙遜與幽默征服全場

當晚最磅礴、最具視覺衝擊的時刻，莫過於「年度最佳演員」大賞由話題夯劇《苦盡柑來遇見你》主演IU（李知恩）拿下。在她的名字被宣布的瞬間，高雄世運主場館的天空瞬間被點亮，近一分鐘的絢爛煙火從天幕炸開，全場藝人與5萬觀眾紛紛起立鼓掌致敬，場面相當震撼。

IU上台後先是用中文向台灣粉絲道謝，隨後以招牌的幽默感逗樂觀眾：「不好意思，我以後還打算更常出現，讓你們看到煩為止。」更有趣的是，IU本次是以演員身份受邀，卻意外抱回Legendary Solo等多項歌手獎。面對這個驚喜，她也謙虛表示：「突然拿到屬於歌手的獎，讓我不知道該怎麼辦。我承諾明年會更努力開唱，成為更努力唱歌的IU。」

張員瑛AAA喝什麼？老賴冬瓜檸檬同款飲料曝光細節

除了舞台上的閃耀，台下的美食也意外成了熱搜焦點。主持人IVE張員瑛在典禮空檔期間，被粉絲拍到手握兩杯手搖飲，輪流喝了一口後，臉上露出驚艷表情。7日，老賴茶棧官方證實，張員瑛在典禮上喝的飲品正是他們家的冬瓜檸檬。張員瑛曾在年中來台時大讚「西瓜烏龍茶」好喝，當時候便掀起了搶購熱潮，這次的「冬瓜檸檬」同款曝光，勢必會在台灣再掀起一股新的韓星同款美食風潮。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年12月6日至2025年12月7日 13:00。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『AAA』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

