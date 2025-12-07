張員瑛喝哪杯手搖爆紅？朴寶劍豐收兩座CP獎 AAA盛會網路聲量飆2萬！亮點話題一次看
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
南台灣引爆星光狂潮！由韓國STARNEWS舉辦的年度戲劇與音樂盛會「AAA亞洲明星盛會（Asia Artist Awards）」正式邁入第10週年，今年AAA首度移師台灣，於12月6日在高雄世運主場館盛大展開。
這場集結了亞洲頂級巨星的頒獎典禮，卡司陣容空前豪華：由IVE張員瑛與2PM李俊昊擔任主持，匯集了IU、朴寶劍、潤娥等影劇界人氣巨星，更邀來Stray Kids、LE SSERAFIM、RIIZE等頂級K-pop偶像團體，以及華語天王林俊傑。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「AAA」相關話題自12月6日至7日下午1點，討論聲量已突破2萬筆，「朴寶劍、李俊昊、張員瑛、林俊傑、舒華」等關鍵字也迅速成為社群熱議焦點。馬上跟著《網路溫度計DailyView》一起來重溫AAA精彩瞬間吧！
前後螢幕女友同框！朴寶劍連奪兩座CP獎 牽手IU、金裕貞領獎
典禮上最具話題性的「名場面」，無疑是韓國男星朴寶劍一人獨攬兩座CP獎，被粉絲戲稱為「前女友和現女友在高雄名場面同框」！朴寶劍先是憑藉夯劇《苦盡柑來遇見你》與IU共同獲得 「最佳CP獎」，隨後最引爆全場的「10週年傳奇CP獎」頒給了《雲畫的月光》經典組合：朴寶劍與金裕貞。這對相隔近10年再度同台的螢幕情侶，被念到名字時都露出驚訝神情，隨後自然地牽起彼此的手走上舞台，並對著鏡頭默契比出愛心，讓現場粉絲尖叫聲停不住。
JJ林俊傑、WOODZ跨界合體 中文對唱背對背擁抱
在AAA頒獎典禮的出席藝人名單揭曉時，不少人好奇為何華語天王林俊傑會出現在一眾韓國藝人當中。沒想到當晚他不僅獲得了「2025年度藝人獎」，還深情演唱了經典歌曲〈修煉愛情〉，引發全場大合唱，將氣氛推向高潮。
最令人驚喜的時刻，莫過於他合體韓星WOODZ（曹承衍），兩人深情合唱了歌曲〈背對背擁抱〉。WOODZ標準流暢的中文發音，搭配兩位歌手投入的演出，讓全場5萬粉絲陶醉其中，連韓國團體Cortis的成員趙雨凡也忍不住跟唱，網友紛紛直呼：「JJ唱得太好了吧」、「趙雨凡嘴巴張張哈哈哈」、「現場真的好聽到不行」。
許多人也對WOODZ的中文標準程度感到驚訝，事實上，他早在2014年便透過中國樂華娛樂旗下的男團UNIQ出道（成員包含王一博），經常釋出雙語版本的歌曲，因此中文發音基礎紮實。此外，WOODZ在現場也演唱了其熱門曲〈Drowing〉，完美呈現了三段高音的精湛唱功，獲得網友一致激讚：「不是粉絲 但在現場覺得真的是本日第一」、「狀態好到不行，全開麥真的是有夠讚」。
葉舒華高喊「我是誰」氣氛狂熱！對IU真情告白超甜撒嬌
台灣女兒葉舒華此次獨身參與AAA盛會，依然獲得全場台灣粉絲的熱情應援。她拿下Best Choice獎項後，一上台便驕傲大喊：「我是誰」，瞬間獲得全場5萬人齊聲回應：「葉舒華！」熱烈的氣氛顯示了她在台的超高人氣。
在採訪環節，舒華更公開對她的本命IU進行真情告白：「IU前輩，我真的非常喜歡妳...會努力成為像妳一樣的人。」隨後，她更興奮地在現場當場重現《苦盡柑來遇見你》中金宣虎的招牌眨眼動作，IU也微笑回應，兩位女神級偶像之間超可愛的甜蜜互動，成為當晚最融化人心的名場面。
IU橫掃傳奇大賞！謙遜與幽默征服全場
當晚最磅礴、最具視覺衝擊的時刻，莫過於「年度最佳演員」大賞由話題夯劇《苦盡柑來遇見你》主演IU（李知恩）拿下。在她的名字被宣布的瞬間，高雄世運主場館的天空瞬間被點亮，近一分鐘的絢爛煙火從天幕炸開，全場藝人與5萬觀眾紛紛起立鼓掌致敬，場面相當震撼。
IU上台後先是用中文向台灣粉絲道謝，隨後以招牌的幽默感逗樂觀眾：「不好意思，我以後還打算更常出現，讓你們看到煩為止。」更有趣的是，IU本次是以演員身份受邀，卻意外抱回Legendary Solo等多項歌手獎。面對這個驚喜，她也謙虛表示：「突然拿到屬於歌手的獎，讓我不知道該怎麼辦。我承諾明年會更努力開唱，成為更努力唱歌的IU。」
張員瑛AAA喝什麼？老賴冬瓜檸檬同款飲料曝光細節
除了舞台上的閃耀，台下的美食也意外成了熱搜焦點。主持人IVE張員瑛在典禮空檔期間，被粉絲拍到手握兩杯手搖飲，輪流喝了一口後，臉上露出驚艷表情。7日，老賴茶棧官方證實，張員瑛在典禮上喝的飲品正是他們家的冬瓜檸檬。張員瑛曾在年中來台時大讚「西瓜烏龍茶」好喝，當時候便掀起了搶購熱潮，這次的「冬瓜檸檬」同款曝光，勢必會在台灣再掀起一股新的韓星同款美食風潮。
251206 얼렁뚱땅 공주님의 버블티(?) 대소동🧋 #IVE #아이브 #장원영 #JANGWONYOUNG @IVE_twt pic.twitter.com/oP3ySrG20q
— want (@want__wy) December 6, 2025
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年12月6日至2025年12月7日 13:00。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『AAA』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
看更多網路溫度計文章
〈恆星不忘〉周杰倫、阿信合體「F3」！單曲創作故事、四大彩蛋一次看
小紅書被封聲量單日破10萬！VPN翻牆看違法嗎？背後原因、爭議點懶人包
名人飲料店為何撐不久？退場潮看真相：50嵐、清心福全老牌地位難以撼動的關鍵
聖誕季必打卡！2025台北百貨夢幻燈區TOP 4 威尼斯水都、玩具總動員限定體驗一次看
AI氣候卡怎麼玩？Google推出超強大「Nano Banana Pro」 指令、教學一文看懂
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 38
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 15 小時前 ・ 2
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 201
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 111
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 44
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 18
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 85
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 18 小時前 ・ 4
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 28
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 21 小時前 ・ 2
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 11
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 105
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20
人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作
2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話