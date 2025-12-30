張員瑛失言！「MAMA花絮1句話出事」 中國網友狂轟

韓國女團IVE成員張員瑛在幕後花絮意外失言被中國網友開轟。（圖／翻攝自IVE YouTube）





韓國年末盛事《2025 MAMA Awards》上月底於香港啟德體育館舉辦，沒想到時隔1個月，卻又鬧出爭議！韓國女團IVE在YouTube頻道分享幕後花絮時候，張員瑛一句「香港是我喜歡的國家之一」，讓中國網友再度開罵。

張員瑛在團體更新的《2025 MAMA Awards》幕後影片中，說道：「홍콩이 좋아하는 나라 중 하나인데（香港是我喜歡的國家之一）」，使用了「나라（國家）」一詞，直接掀起中國網友的怒火。

韓國女團IVE成員張員瑛在幕後花絮說「香港是我喜歡的國家之一」。（圖／翻攝自IVE YouTube）

對此，網友也使用不同語言字幕，日文寫了「国 (くに）」，英文則翻成「country」，都是國家的意思，不過粉絲也急忙反駁，表示：「country也有地區的意思，指的是香港特別行政區。」

不過對於粉絲的反駁，大部分網友並不買賬，甚至指出中文翻譯寫成了「香港是我喜歡的地方之一」，因此認為公司明明知道字眼的敏感性，卻還是將此段發出，對於中國有政治分割的意義。



