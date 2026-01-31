張員瑛好尷尬！記者嗆「早點到」再大笑 主辦道歉了

韓國人氣女團IVE成員張員瑛出席品牌活動，遭記者當場嗆聲。（圖／翻攝自Instagram＠for_everyoung10）





韓國女團IVE成員張員瑛29日出席品牌活動因故遲到，讓受邀到場的媒體在戶外等候多時，記者們紛紛受凍，現場氣氛已顯得不耐，張員瑛現身時，一名男記者忍不住出聲直言：「員瑛小姐，以後早點到吧」突如其來的發言讓張員瑛一度表情管理失守，錯愕神情全被鏡頭捕捉，也因此在網路上掀起熱烈討論。

張員瑛出席活動遲到遭記者狠嗆

張員瑛當天出席高端羊絨品牌「BARRIE」2026春夏系列發表會，身穿鵝黃色小香風套裝亮相。活動於戶外進行，但她較原定時間晚到約5分鐘，導致現場記者與攝影師需在低溫中等候。當張員瑛準備走入拍攝點時，一名男記者突然對她大聲抱怨：「員瑛小姐，以後早點到吧」

一向以表情管理到位著稱的張員瑛，聽到該名記者的指責後一度露出錯愕神情，回頭睜大雙眼、神色尷尬，相關畫面也被鏡頭完整捕捉。該名記者在發言後甚至大笑，並低聲嘀咕「超爽、超痛快的」，似乎因情緒宣洩而感到相當解氣，相關片段隨後在網路上引發討論。

主辦出面聲明：員瑛當天有提早到！

對此，活動主辦單位「TAXI」於今（30日）發聲明，對於讓現場媒體久候一事表達歉意。主辦單位同時指出，目前外界對藝人在拍照環節現身時間流傳部分不正確資訊，因此希望藉此說明事件的完整前後經過。

主辦單位進一步說明，當天活動原訂於11時30分開始，張員瑛其實在11時25分便已抵達現場，但因場地無法停車，主辦方安排她在附近等候約10分鐘，才導致拍照時間延後。主辦單位也表示，對於因錯誤資訊而讓張員瑛小姐承受困擾與傷害，深感抱歉。

