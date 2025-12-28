張員瑛帶火！貓跟鞋推薦8款：愛馬仕小羊皮完美包覆、J'adior必收經典

從伸展台走進日常街頭，「貓跟鞋」顯然正悄悄翻紅！包括韓韶禧、張員瑛…等人氣女星都已率先上腳。充滿設計感的小貓跟，不僅修飾腿型，走上一整天的路也不會不舒服。從Prada、Dior到法國鞋王Roger Vivier…等各大品牌近期都相繼推出話題款，本篇就幫女孩們整理出2025年秋冬8雙必收的貓跟鞋！

2025秋冬貓跟鞋推薦1：Dior「J'adior」

Dior這雙超經典的「J'adior」貓跟鞋，時髦女孩們肯定不陌生吧！堪稱近年掀起貓跟鞋熱潮的指標之作，幾乎每季都能在時尚圈看到它的身影。整雙鞋款由品牌位於義大利的專業工坊手工打造，展現品牌一貫的高級工藝水準。選用柔和舒適的裸色科技布料，不僅穿起來貼腳又輕盈，更為整體注入一絲溫柔浪漫的氣息。最吸睛的細節處，就莫過於鞋帶上標誌性的雙色刺繡蝴蝶結，優雅中帶點個性，搭配6.5公分的逗號跟，不僅拉長腿型，也超級好走。不論是搭配正裝、裙裝或牛仔褲，瞬間就能讓造型質感升級，是鞋櫃裡不可缺少的一雙高級感日常戰鞋。（商品價格約：NTD 35,000）

2025秋冬貓跟鞋推薦2：Hermès「Lover」

Hermès的納帕皮革後綁帶低跟鞋，將經典與優雅巧妙結合，是一雙讓人一穿上就愛上的夢幻單品。柔軟細膩的小羊皮散發出自然光澤，包覆雙足的同時，也帶來極致舒適的穿著感受。而後綁帶設計不僅提升穩定度，也為穿者的整體造型，增添一絲法式浪漫氣息。（商品價格約：NTD 48,100）

2025秋冬貓跟鞋推薦3：Prada

這雙秋冬新款的粉白色低跟鞋，以原創、不拘一格的設計語彙，重新詮釋女性優雅與力量並存的象徵。鞋面選用仿古皮革打造，展現強烈原皮線條與大膽的鞣製細節，搭配刻意保留的粗切邊與明顯縫線，呈現出一種「未完成卻更有態度」的設計感。尖頭輪廓銳利俐落，不僅修飾腿部線條，也完美融合優雅與個性，無論是率性的都會穿搭，還是帶點前衛感的層次造型，勢必都能讓妳在街頭上自在展現多元Style。（商品價格約：NTD 51,000）

2025秋冬貓跟鞋推薦4：Louis Vuitton

對每天在職場中穿梭、腳步不停的女性來說，一雙能兼顧舒適與氣場的鞋，絕對是造型中的關鍵。而這雙來自LV的 6 公分低跟鞋，正是將女性的幹練與優雅完美融合的代表作。鞋款以柔軟高級小羊皮革製成，觸感細膩、貼合雙足，長時間穿著也依然輕盈自在。纖細的鞋跟搭配流線輪廓，巧妙修飾腿部線條，讓妳在辦公室、會議室與下班後的晚餐聚會之間，自信切換每一種身分。而那一抹鮮明的艷紅色，更在低調中藏著張力，展現出女性特有的魅力與個性。（商品價格約：NTD 40,300）

2025秋冬貓跟鞋推薦5：Roger Vivier「Viv' in the City」

RV這雙經典的「Viv' in the City」貓跟鞋，完美詮釋摩登與優雅的融合。鞋面採用野性的豹紋馬毛皮革，為簡約造型注入一抹性感風格；而拼縫漆皮元素，更讓整體鞋型更具層次感。無論從辦公室到下班聚會都能輕鬆駕馭，不僅好穿好走，低調的小貓跟也悄悄拉長雙腿比例，替都會女孩們的秋冬穿搭畫龍點睛，可說是今季值得入手的實用亮點單品。（商品價格約：NTD 40,788）

2025秋冬貓跟鞋推薦6：Fendi「FFold」

這雙方頭露跟鞋，完美結合了俐落線條與細節巧思，對於喜歡在穿搭中展現自我風格的女性來說，絕對是一雙讓人一眼心動的單品。環繞足部的皮革飾帶不僅有修飾腳型的效果，更讓整體造型多了一點都會感的精緻。同色系皮革包覆的鞋跟與金屬飾面細節相互呼應，走動之間不經意流露出的優雅光澤，讓人在通勤、聚會，甚至短途旅行中，從容展現時髦氣場。（商品價格約：NTD 39,800）

2025秋冬貓跟鞋推薦7：Celine「Alma Triomphe」

Celine這雙丹寧材質的穆勒低跟鞋，真的太值得擁有了！在率性的丹寧元素中，注入了品牌一貫的優雅氣質，讓它成為日常穿搭中超好駕馭又不容易撞鞋的亮點單品。低跟設計舒適好走，無論是忙碌的上班日還是週末跟姊妹淘出門約會，絕對都能輕鬆搭配。如果儂粉們正在尋找一雙能在日常與時尚之間自由切換的低跟鞋款，深信這雙Celine絕對會是妳們鞋櫃裡的百搭王牌！（商品價格約：NTD 35,000）

2025秋冬貓跟鞋推薦8：Saint Laurent「Lee」

這雙來自YSL漆皮貓跟鞋，絕對是時髦與實用兼具的典範。俐落的長方形鞋頭線條，在視覺上延伸腿部比例，讓整體造型更顯修長挺拔。搭配鍍金的幾何感貓跟設計，低調中流露性感，用來搭配九分西裝褲，立刻有種俐落中帶點時髦不羈的感覺；換上牛仔裙或寬褲，又能展現慵懶法式的隨性美感，讓每一步都像是在時尚伸展台上自信走過。

