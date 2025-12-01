張員瑛愛牌 rolarola 首度登台！A11 快閃 7 天限時開跑 「員瑛衣櫥」選品公開、台灣限定必搶清單一次看

（圖／rolarola IG）

MZ 世代最愛的韓國話題女裝品牌 rolarola 宣布正式進軍台灣！11 月 28 日至 12 月 4 日於新光三越信義新天地 A11 一樓展開限時快閃店，台灣成為其全球布局關鍵站點。這次不只是品牌首度亮相，更帶來完整 25 FALL 全系列，從新潮韓系甜美到輕法式俐落穿搭一次看個夠！

（圖／品牌提供）

身為品牌全球靈感繆思的 IVE 成員張員瑛，本次登台也以「張員瑛衣櫥」為概念策展選品，將她季季穿爆、韓國每次開賣就完售的 logo T-shirt、針織衫、學院風單品全數帶來台灣，預期將引起粉絲與年輕族群搶購熱潮。

Happy、Healthy、Humorous

rolarola 以三大元素定義甜美新世代

rolarola 擅長以粉嫩色調、木耳邊、刺繡、格紋與學院風打造品牌標誌性的「可愛 × 活力」風格，自然洋溢 Happy、Healthy、Humorous 的氣息，成為韓國少女族群最愛的代表品牌。張員瑛穿過的品項更是季季熱賣，一件難求，台灣粉絲這次終於能近距離感受「rolarola girls」的魅力。

（圖／品牌提供）

25 FALL 系列全數亮相，中性冷調 × 甜美法式的自由態度

25 FALL 延續品牌的甜美基因，但加入更多未修飾的自由感。Oversize 針織、冷調復古印花、中性皮革外套到層次搭配，都呈現輕法式的俐落風格，甜而不膩、帥氣又帶點少女心，讓 rolarola 成為韓國 MZ 世代必追品牌。這次台灣快閃將完整展出秋季全系列，從布料到剪裁都能親手感受 rolarola 的質感升級魅力。

（圖／品牌提供）

台灣限定商品登場

粉絲這次更不能錯過兩大台灣限定：專為台灣設計的限定配色帽 T和超可愛「珍珠奶茶兔子吊飾」，兩款皆為全球獨家，只在 A11 才能買到，是收藏控必收亮點。

rolarola 快閃限定活動一次看

1. Open Run 限時搶購（每日 11:00–13:00）

韓國快閃最受歡迎的瘋搶活動第一次在台灣登場!12/28–11/30：休閒連帽上衣、休閒上衣，12/1–12/4：針織衫、開襟外套，每天都有不同明星商品的限時特價，粉絲請務必準時衝現場。

2. 台灣限定色 × 限量套組

此次快閃推出限定配色、限定包裝與特別套組，僅在台灣登場。

3. 滿額贈

依照消費金額享台灣快閃獨家贈品，包含品牌配件、實用小物等，讓粉絲把 rolarola 氛圍一次帶回家。

地點｜新光三越信義新天地 A11 一樓

期間｜2025 / 11 / 28（五）— 12 / 4（四）

多款張員瑛最愛配件服飾一次看（圖／品牌提供）

超多配件讓人好喜歡，超韓！（圖／品牌提供）





