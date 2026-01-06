張員瑛新年照福利太猛 「被他親臉」留言區暴動喊羨慕

張員瑛一舉一動都備受粉絲關注。（翻攝自IG @for_everyoung10）

韓國大勢女團「IVE」人氣成員張員瑛，憑藉精緻絕美的外貌與完美身材比例，一直是話題焦點，一舉一動都牽動粉絲目光。13歲便踏上選秀舞台的她，以洋娃娃般的外型迅速竄紅，出道後更憑藉優雅氣質與穩定實力站穩地位，年僅21歲便手握多項時尚代言，被封為新生代「顏值天花板」。新年才剛開始，張員瑛便率先送上「顏值暴擊」，掀起粉絲暴動。

她近日在個人Instagram無預警上傳一組新年近況照，未附任何文字說明，卻在短時間內吸引大量粉絲朝聖，貼文按讚與留言數迅速飆升，掀起熱烈討論。

張員瑛被小男孩親臉頰，粉絲狂喊超羨慕。（翻攝自IG @for_everyoung10）

從曝光的照片中可見，張員瑛在多個場景中切換不同造型，包含甜美浪漫風格、舞台工作側拍，以及自然日常感的自拍，每一張都散發出不同氛圍，展現她駕馭多種風格的能力，然而，其中一張照片卻意外成為全場焦點。

畫面中，張員瑛身穿黑白背心，素雅妝容襯托出清新氣質，一名小男孩從側邊親吻她的臉頰，她則露出柔和自然的神情，手指輕托臉頰，畫面溫馨又充滿生活感。更讓粉絲驚呼的是，她與孩童的臉部大小幾乎相同，「精緻童顏比例」瞬間引發熱議。

照片曝光後，留言區立刻被洗版，粉絲紛紛崩潰直呼：「這畫面太犯規了」、「為什麼那個小男孩不是我」、「臉真的跟小孩一樣大」、「這就是天生偶像臉」，不少網友也大讚她即使是近距離自拍，狀態依舊完美，再次證明「張員瑛顏值」的強大殺傷力。

